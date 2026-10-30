رويترز: البنتاغون يطلب من دول أوروبية تخفيف حدة خطابها تجاه روسيا

واشنطن-سانا
كشفت أربعة مصادر لوكالة رويترز أن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية ”البنتاغون” طلبوا خلال الأسابيع القليلة الماضية من عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تخفيف حدة تصريحاتها بشأن التهديد الذي تشكله روسيا لأنها تقوض أمن القارة.
ونقلت رويترز اليوم الجمعة عن المصادر قولها: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من بين الدول التي تلقت رسائل تحثها على ضبط تصريحاتها العلنية، فيما لم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل، التي سُلمت خلال اجتماعات ثنائية، تلقتها حكومات أوروبية أخرى.
وأفاد أحد المصادر بأن رئيس شؤون السياسات في البنتاغون إلبريدج كولبي أبلغ مسؤولاً من إحدى دول البلطيق مؤخراً بضرورة تجنب “استفزاز” روسيا، معتبراً أن التصريحات الأوروبية العلنية التي تتحدث عن أن روسيا باتت “محاصرة” تمثل نموذجاً لخطاب غير مجدٍ.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي أن الرسائل التي نقلها مسؤولون أمريكيون خلال محادثات خاصة كانت: “نحن نساعدكم، والأمريكيون موجودون هناك، فقط لا تكونوا صاخبين ولا تثيروا ضجيجاً”.
مساعٍ أمريكية لإنهاء الحرب
وتأتي هذه المطالبات في وقت تجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس.
ويرى بعض المسؤولين الغربيين أن المبالغة في إبراز التهديد الروسي قد تصب في مصلحة موسكو، في حين يرى آخرون أن على الحكومات الأوروبية التحلي بالشفافية مع شعوبها، لإظهار أهمية تقديم التضحيات وتخصيص الموارد اللازمة لمواجهة التهديدات الروسية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في 25 تشرين الأول الجاري، استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، مشدداً على ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن محادثات أبو ظبي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستُعقد بصيغة ثلاثية تضم روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خلال النصف الأول من تشرين الثاني المقبل .