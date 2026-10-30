رويترز: البنتاغون يطلب من دول أوروبية تخفيف حدة خطابها تجاه روسيا

واشنطن-سانا‏

كشفت أربعة مصادر لوكالة رويترز أن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية ‌‏”البنتاغون” طلبوا خلال الأسابيع القليلة الماضية من عدد من الدول الأعضاء في ‏حلف شمال الأطلسي تخفيف حدة تصريحاتها بشأن التهديد الذي تشكله روسيا لأنها ‏تقوض أمن القارة.‏

ونقلت رويترز اليوم الجمعة عن المصادر قولها: ‌ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من بين الدول ‏التي تلقت رسائل تحثها على ضبط تصريحاتها العلنية، فيما لم يتضح ما إذا كانت ‏هذه الرسائل، التي سُلمت خلال اجتماعات ثنائية، تلقتها حكومات أوروبية أخرى.‏

وأفاد أحد المصادر بأن رئيس شؤون السياسات في البنتاغون إلبريدج كولبي أبلغ ‏مسؤولاً من إحدى دول البلطيق مؤخراً بضرورة تجنب “استفزاز” روسيا، معتبراً أن ‏التصريحات الأوروبية العلنية التي تتحدث عن أن روسيا باتت “محاصرة” تمثل نموذجاً ‏لخطاب غير مجدٍ.‏

ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي أن الرسائل التي نقلها مسؤولون أمريكيون خلال ‏محادثات خاصة كانت: “نحن نساعدكم، والأمريكيون موجودون هناك، فقط لا تكونوا ‏صاخبين ولا تثيروا ضجيجاً”.‏

مساعٍ أمريكية لإنهاء الحرب

وتأتي هذه المطالبات في وقت تجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها ‏للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس.‏

ويرى بعض المسؤولين الغربيين أن المبالغة في إبراز التهديد الروسي قد تصب في ‏مصلحة موسكو، في حين يرى آخرون أن على الحكومات الأوروبية التحلي بالشفافية ‏مع شعوبها، لإظهار أهمية تقديم التضحيات وتخصيص الموارد اللازمة لمواجهة ‏التهديدات الروسية.‏

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في 25 تشرين الأول الجاري، ‏استعداد بلاده ‏للمشاركة في مفاوضات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، مشدداً على ‌‏ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الكرملين دميتري ‏بيسكوف أن محادثات أبو ظبي بشأن تسوية ‏الأزمة الأوكرانية ستُعقد بصيغة ثلاثية ‏تضم روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خلال ‏النصف الأول من تشرين الثاني المقبل ‌‏.‏