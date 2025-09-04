تجمع أهالي حماة في ساحة العاصي أثناء حفل إطلاق صندوق التنمية السوري في قلعة دمشق

قائمة الصور 1/4
تجمّع شعبي حاشد في حماة رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية وتأكيداً على وحدة وسيادة سوريا
بحضور وزير الدفاع ومحافظ إدلب.. تكريم عدد من الجرحى العسكريين في مدينة إدلب
ضمن برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا… لقطات لعودة 72 لاجئاً سوريّاً عبر معبر جديدة يابوس
دخول صهريجي غاز إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
لقطات جوية ليلية تعكس نبض الحياة في شارع المولات في الدانا بريف إدلب الشمالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك