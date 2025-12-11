قائد الأمن الداخلي بمحافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة يزور المعرض العسكري للثورة السورية

إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جامع السويداء الكبير
طرطوس بعد التحرير.. أجواء الأمان والاستقرار في شوارع المدينة
في اليوم الرابع لمهرجان ربيع حماة أجواء احتفالية وحركة تسوق نشطة
من انتشار قوى الأمن الداخلي في محيط ملعب منبج البلدي لتأمين المشاركين في حملة فزعة منبج
التجهيزات الأخيرة قبل إطلاق حملة “رنكوس بتستاهل” المجتمعية في ريف دمشق
