لجنة الزراعة والأمن الغذائي تناقش التشريعات المرتبطة بالقطاع الزراعي

دمشق-سانا



عقدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب عدداً من الاجتماعات برئاسة إسراء المشهور رئيسة اللجنة، بهدف مناقشة أبرز التشريعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.



وذكر مجلس الشعب في صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، أن الاجتماعات ناقشت موضوعات عدة، منها دعم المزارعين ومستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، وإدارة مياه الري، والتسويق الزراعي والبحث العلمي، إلى جانب مراجعة وتعديل قانون الإصلاح الزراعي.



كما تناولت اجتماعات اللجنة، واقع المدخلات الزراعية والحيوانية، بما فيها المبيدات واللقاحات، بالإضافة إلى آخر المستجدات في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وواقع الآبار في محافظة درعا، وتأخر صرف مستحقات مزارعي القمح، مع التأكيد على أهمية متابعة احتياجات المزارعين والمنتجين، والوقوف ميدانياً على التحديات التي تواجه القطاع في مختلف المحافظات.



وبحثت اللجنة عدداً من الملفات العملية، منها الزيارات الميدانية، والتنسيق مع الجهات المعنية، والطاقة المتجددة في مجال الري، وتفعيل صناديق دعم الإنتاج والجفاف، وتعزيز حصاد المياه.



وتشكلت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026 الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والقاضي بتسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.