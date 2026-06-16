السورية للبترول: تأهيل خمس آبار جديدة في حقل البشري بالمنطقة الوسطى

77 1 السورية للبترول: تأهيل خمس آبار جديدة في حقل البشري بالمنطقة الوسطى

حمص-سانا

أنهت الشركة السورية للبترول ‏SPC‏ إعادة تأهيل خمس آبار في حقل البشري في ‏المنطقة الوسطى ضمن مشروع يشمل سبع آبار، وذلك بالاعتماد على خبراتها الوطنية ‏وإمكاناتها الفنية الذاتية، وبما ينسجم مع خطط التطوير الموضوعة لرفع كفاءة الحقول ‏النفطية.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا العمل يأتي في إطار ‏الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية، من خلال ‏تنفيذ عمليات التأهيل والتجهيز الفني اللازمة لإعادة الآبار إلى الخدمة وفق المعايير الفنية ‏المعتمدة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة تواصل استكمال متطلبات المشروع وتأمين احتياجاته الفنية ‏واللوجستية، بما يسهم في رفع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول والمنشآت ‏النفطية.‏

ويعكس هذا التقدم قدرة الكوادر الوطنية على تنفيذ أعمال نوعية تدعم جهود تطوير قطاع ‏النفط وتعزز استدامة عملياته الإنتاجية، تحت الإشراف العام لوزارة الطاقة.‏

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