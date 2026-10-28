المالية ومنظمة “يونيدو” تبحثان حشد التمويل لبرنامج التعافي الصناعي في ‏سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، سبل تعزيز التعاون ومواءمة برنامج التعافي الصناعي المقترح من المنظمة مع الأولويات الوطنية، وحشد التمويل اللازم لتنفيذ أنشطته.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات جرت أمس في مقر الوزارة، وتناولت مكونات البرنامج، بما فيها مبادرات الدعم الفني وبناء القدرات، والتدخلات التقنية الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي، وتطبيق التقنيات الحديثة، وتعزيز القدرات التصديرية، ومراعاة الأولويات البيئية، وإعداد خطط واستراتيجيات التعافي الصناعي.
تطوير المناطق الصناعية وتشجيع الصناعات الموجهة للتصدير
وتحدث وزير المالية عن دور الوزارة في المساعدة على حشد الموارد التمويلية اللازمة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، كما قدّم عرضاً حول المنظومة الضريبية الجديدة والحوافز التي تستهدف تطوير المناطق الصناعية وتشجيع الصناعات الموجهة للتصدير، إضافة إلى التسهيلات الحكومية الرامية إلى مساعدة المنشآت الصناعية المتضررة والمدمرة على استعادة نشاطها.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق، واقتراح تشكيل فريق عمل يضم المنظمة ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة وزارة المالية، لمتابعة تأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة لبرامج التعافي الصناعي.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” نفذت في سوريا أنشطة لدعم القطاعات الصناعية، ومنها الصناعات الغذائية، إذ أطلقت في 16 أيلول 2025 ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الوصول إلى الأسواق والاستعداد للتسويق”.