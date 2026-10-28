المالية ومنظمة “يونيدو” تبحثان حشد التمويل لبرنامج التعافي الصناعي في ‏سوريا

دمشق-سانا‏

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية ‏الصناعية “يونيدو”، سبل تعزيز التعاون ومواءمة برنامج التعافي الصناعي ‏المقترح من المنظمة مع الأولويات الوطنية، وحشد التمويل اللازم لتنفيذ ‏أنشطته.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المباحثات ‏جرت أمس في مقر الوزارة، وتناولت مكونات البرنامج، بما فيها مبادرات ‏الدعم الفني وبناء القدرات، والتدخلات التقنية الهادفة إلى تطوير القطاع ‏الصناعي، وتطبيق التقنيات الحديثة، وتعزيز القدرات التصديرية، ومراعاة ‏الأولويات البيئية، وإعداد خطط واستراتيجيات التعافي الصناعي.‏

تطوير المناطق الصناعية وتشجيع الصناعات الموجهة للتصدير

‏ وتحدث وزير المالية عن دور الوزارة في المساعدة على حشد الموارد ‏التمويلية اللازمة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، كما قدّم عرضاً حول ‏المنظومة الضريبية الجديدة والحوافز التي تستهدف تطوير المناطق ‏الصناعية وتشجيع الصناعات الموجهة للتصدير، إضافة إلى التسهيلات ‏الحكومية الرامية إلى مساعدة المنشآت الصناعية المتضررة والمدمرة على ‏استعادة نشاطها.‏

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق، واقتراح تشكيل فريق عمل يضم ‏المنظمة ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة ‏وزارة المالية، لمتابعة تأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة لبرامج التعافي ‏الصناعي.‏

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” نفذت في ‏سوريا أنشطة لدعم القطاعات الصناعية، ومنها الصناعات الغذائية، إذ ‏أطلقت في 16 أيلول 2025 ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الوصول ‏إلى الأسواق والاستعداد للتسويق”‏.