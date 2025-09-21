افتتاح مركز رعاية صحية أولية في كفرتخاريم بريف إدلب بعد تأهيله

إدلب-سانا

افتتحت منظمة أطباء العالم (DDD) بالتعاون مع مديرية صحة إدلب، مركز كفرتخاريم للرعاية الصحية الأولية، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المعدات والكوادر المدربة.

وأوضح المدير القطري للمنظمة في سوريا نصر اليوسف أن المركز “سيخدم حوالي 80 ألف مستفيد”، مشيراً إلى أن “المبنى أُعيد تأهيله بالتعاون مع مديرية الصحة ويحتوي على مخبر وصيدلية لتقديم خدمات عالية الجودة”.

من جانبه توقع الدكتور محمد الفارس أن يستقبل المركز 250 مراجعاً يومياً، لافتاً إلى أنه يقدم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والتوعية الصحية المجتمعية.

ويقدم المركز خدمات عيادات الصحة الأولية والأمراض المزمنة والقلب والنسائية وطب الأطفال، ويُعد امتداداً لشبكة مستوصفات تنفذها المنظمة بتمويل من أطراف مانحة عدة.