انتهاء عمليات التقييم الإشعاعي في حقل العزبة بدير الزور

دير الزور-سانا

أنهت الفرق المختصة في هيئة الطاقة الذرية السورية، وبالتعاون مع الشركة السورية للبترول اليوم الأحد عمليات التقييم الإشعاعي في موقع مشروع إعادة حقن المياه المرافقة بحقل العزبة في محافظة دير الزور.

وأوضح رئيس دائرة الصحة والسلامة في شركة الفرات للنفط سعيد بغدادي في تصريح لمراسل سانا، أن العمل يهدف إلى إعادة تأهيل الحقل من خلال إزالة التلوث الإشعاعي الحاصل فيه، حيث تم ذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية السورية وذلك تنفيذاً للسياسات الهادفة لحماية العاملين والجوار والبيئة من التلوث الإشعاعي الطبيعي الذي يظهر ضمن عمليات الصناعات النفطية.

وقال:” قمنا بقشر الطبقة الملوثة للوصول للطبقات النظيفة حيث تتم إزالة هذه الطبقة ووضعها في حاويات خاصة لنقلها إلى مكان آمن وهو النورميارد (مستودع المستهلكات) في حقل العزبة ليصار إلى نقلها لاحقاً عقب تجميعها إلى النورميارد المركزي في حقل العمر، لتأتي بعد ذلك عملية الدفن ضمن الأرض عبر عمليات دفن فنية بإشراف الهيئة “.

و بين مسؤول الوقاية الإشعاعية في هيئة الطاقة الذرية السورية هيثم المصري، أن الفريق قام بناء على طلب من الهيئة بإجراء فحوصات إشعاعية في حقل العزبة لتنفيذ مشروع إعادة حقن المياه المرافقة للنفط ومن ثم إجراء المسوحات الإشعاعية المطلوبة حيث تمت إزالة التلوث من الخزان المراد تبديله والتربة الملوثة المحيطة به لتأمين المنطقة وجعل البيئة آمنة للعمال.

بدوره أوضح سامر نصور مسؤول الوقاية الإشعاعية في الهيئة أن الفريق قام بعد إجراء المسوحات اللازمة على الخزانات المدمّرة والملوثة، بالإشراف المباشر على عمليات نقل البراميل الملوثة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المشروع وفق المعايير المطلوبة.

ويُعتبر مشروع إعادة حقن المياه المرافقة خطوة استراتيجية لحماية البيئة، إذ يضع حداً لطرح هذه المياه في الطبيعة، وما يسببه من تلوث للتربة والمياه الجوفية.

وتسعى هيئة الطاقة الذرية السورية من خلال هذه الإجراءات لضمان سلامة المشاريع النفطية، التي تشكل دعامة أساسية لنجاح قطاع النفط، عبر تقديم الخبرات الفنية والإشراف العلمي، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية والاقتصاد.