تقنية جديدة قد تقلل عودة اضطراب ضربات القلب لدى بعض المرضى

أوتاوا-سانا

أظهرت دراسة طبية دولية أن إضافة تقنية علاجية جديدة إلى الإجراء التقليدي لعلاج الرجفان الأذيني قد تسهم في تقليل احتمال عودة اضطراب ضربات القلب لدى فئة من المرضى، ولا سيما الذين يعانون انخفاضاً في النشاط الكهربائي داخل مناطق معينة من القلب.

وذكرت الدراسة، المنشورة أمس الأحد في مجلة «JAMA» الطبية، أن التجربة، التي قادها باحثون من معهد القلب في جامعة أوتاوا الكندية، بمشاركة 14 مركزاً طبياً، شملت 508 مرضى مصابين بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب، ووزعتهم على مجموعتين؛ تلقت الأولى العلاج التقليدي، فيما خضعت الثانية للعلاج نفسه مع إضافة التقنية الجديدة.

وأظهرت النتائج، بعد متابعة استمرت نحو 21 شهراً، عودة اضطراب ضربات القلب لدى 49.4 بالمئة من المرضى الذين تلقوا العلاج المركب، مقابل 57.5 بالمئة ممن خضعوا للعلاج التقليدي وحده، إلا أن هذا الفارق لم يكن كافياً لإثبات تفوق التقنية الجديدة لدى المرضى عموماً.

وفي المقابل، سجلت التقنية فائدة أكبر لدى المرضى الذين يعانون انخفاضاً في النشاط الكهربائي للقلب، إذ بلغت نسبة عودة الاضطراب 49.3 بالمئة لدى من تلقوا العلاج المركب، مقارنة بـ 69.2 بالمئة لدى المجموعة التي تلقت العلاج التقليدي.

وأوضح الباحثون أن العلاج التقليدي يعتمد على استخدام الحرارة أو البرودة لعزل مناطق محددة في القلب مسؤولة عن اضطراب النبض، في حين تستهدف التقنية المضافة مناطق أخرى يُعتقد أنها تؤدي دوراً في استمرار الاضطراب وعودة حدوثه.

وأشار الباحثون إلى أن إضافة التقنية الجديدة تطيل مدة الإجراء العلاجي، لكنها لم ترتبط بزيادة واضحة في المضاعفات مقارنة بالعلاج التقليدي، مؤكدين ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد المرضى الأكثر استفادة منها.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية تطوير أساليب علاجية تراعي الاختلافات بين المرضى، بما قد يساعد على تحسين السيطرة على الرجفان الأذيني والحد من تكرار الإصابة به.