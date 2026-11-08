النوم والذاكرة.. دراسة تكشف كيف يثبت الدماغ الذكريات الجديدة

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن دور مجموعة محددة من الخلايا العصبية في تثبيت الذكريات الجديدة أثناء النوم، من خلال تنظيم النشاط الكهربائي في منطقة الحُصين بالدماغ، المسؤولة عن عمليتي التعلم والذاكرة.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، أن الدراسة التي أجراها باحثون بقيادة مين شو ووانلينغ بينغ من معهد علوم الأعصاب التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ونُشرت في مجلة «Neuron» المتخصصة في علوم الأعصاب، ركزت على خلايا عصبية تتميز بارتفاع مستويات التعبير عن جين CHRM2، وتشارك في توليد إشارات كهربائية قصيرة تُعرف باسم «التموجات الحُصينية»، وترتبط بعملية تثبيت الذكريات.

وأظهرت النتائج أن نشاط هذه الخلايا يزداد خلال مرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة (NREM)، ما يسهم في توليد التموجات الحُصينية المرتبطة بإعادة تنشيط الذكريات وتقويتها، كما تبين أن التأثير في نشاط هذه الخلايا خلال هذه المرحلة ينعكس على قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات والأحداث السابقة.

وأوضحت التجارب أن دور هذه الخلايا لا يقتصر على تثبيت الذكريات المرتبطة بالتعلم، بل يمتد إلى الذاكرة الاجتماعية، إذ أدى تغيير نشاطها بعد اللقاءات الاجتماعية إلى إضعاف قدرة الحيوانات المستخدمة في التجارب على التمييز بين الكائنات المألوفة والجديدة.

وربط الباحثون نشاط هذه الخلايا بمادة «الأستيل كولين»، وهي ناقل كيميائي عصبي يؤدي دوراً في تنظيم نشاط الدماغ والتعلم والانتباه، إذ تنخفض مستوياتها خلال مرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة، ما يقلل تأثيرها المثبط على الخلايا المستهدفة، ويسمح لها بالنشاط والمشاركة في توليد التموجات الحُصينية.

وبيّنت النتائج أن تنشيط هذه الخلايا خلال هذه المرحلة يزيد من حدوث التموجات الحُصينية، في حين يؤدي تثبيطها إلى انخفاضها، ما يسلط الضوء على أهميتها في آليات تثبيت الذكريات أثناء النوم.

كما كشف تحليل بيانات سابقة للدماغ البشري عن وجود مجموعة مماثلة من الخلايا التي تعبّر عن جين CHRM2، إلا أن دورها المباشر في تنظيم النوم والذاكرة لدى الإنسان لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة.

وتضيف هذه النتائج فهماً جديداً للآليات العصبية التي يعتمد عليها الدماغ في معالجة المعلومات أثناء النوم وتثبيت الخبرات اليومية، وتفتح المجال أمام أبحاث مستقبلية لفهم اضطرابات الذاكرة والوظائف المعرفية.