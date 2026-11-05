سامسونغ تضيف اختبار السمع وميزة المساعدة السمعية إلى سماعاتها الذكية

سيئول-سانا

تستعد شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية لإضافة ميزات صحية جديدة إلى سماعاتها اللاسلكية «غالاكسي بودز»، تتيح للمستخدمين اختبار قدراتهم السمعية وتخصيص مستوى الأصوات المحيطة وفقاً لاحتياجاتهم، من خلال تحديثات برمجية.

وذكر موقع «ديجيتال تريندز» التقني، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية وافقت على ميزتي اختبار السمع والمساعدة السمعية، باعتبارهما برمجيات لأجهزة طبية، على أن تبدأا بالوصول تدريجياً إلى سماعتي «غالاكسي بودز 4 برو» و«غالاكسي بودز 3 برو» في كوريا الجنوبية مطلع عام 2027.

وتتضمن الميزات الجديدة اختباراً للسمع يعتمد على إصدار نغمات بترددات مختلفة لقياس أقل مستوى صوت يستطيع المستخدم سماعه في كل أذن، باستخدام تقنية قياس السمع بالنغمات النقية المعتمدة في الفحوصات السريرية، وتستغرق العملية نحو خمس دقائق، لتظهر بعدها نتائج الاختبار في مخطط يوضح مستوى السمع عبر الترددات المختلفة.

وتتيح الميزة الثانية الاستفادة من نتائج الاختبار لضبط مستوى الأصوات المحيطة، وتعزيز سماع الأصوات التي يجد المستخدم صعوبة في التقاطها، بدلاً من زيادة مستوى الصوت بشكل عام، وذلك بالاعتماد على معيار تقني يستخدم في ضبط أجهزة المساعدة السمعية.

وتستهدف هذه الميزة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، ممن يعانون من ضعف سمع خفيف إلى متوسط، كما يوفر تطبيق «سامسونغ هيلث» معلومات عن صحة السمع، تشمل نتائج الاختبارات ومستويات التعرض للضوضاء.

وكانت «سامسونغ» حصلت في آب الماضي على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ميزة المساعدة السمعية، وأعلنت عزمها طرحها في الولايات المتحدة وأسواق مختارة خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما حددت مطلع عام 2027 موعداً لبدء طرح الميزات في كوريا الجنوبية.