أمريكي ينقل 991 غراماً من مكعبات الثلج بفمه خلال 30 ثانية

واشنطن-سانا

حقق أمريكي رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في نقل 991 غراماً من مكعبات الثلج بين صينيتين باستخدام فمه خلال 30 ثانية.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية في تقرير نشرته أول أمس، أن ديفيد راش من ولاية أيداهو حقق الرقم القياسي خلال محاولة رسمية أجراها في 12 حزيران الماضي، مضيفاً بذلك إنجازاً جديداً إلى سجله الذي يضم أكثر من 200 رقم قياسي موثق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأوضح راش أنه واجه تحديات تتعلق بوزن مكعبات الثلج ودرجة برودتها، إذ تشترط قواعد الرقم القياسي ألا يتجاوز وزن المكعب الواحد 25 غراماً، كما كان عليه ضبط درجة حرارتها بحيث لا تلتصق بشفتيه أو تفقد جزءاً من وزنها نتيجة الذوبان.

وأشار إلى أنه اضطر إلى قياس كمية المياه المستخدمة في إعداد المكعبات بعناية، لضمان مطابقتها للشروط المطلوبة، قبل تنفيذ المحاولة التي انتهت بنقل 991 غراماً منها، أي ما يعادل نحو كيلوغرام واحد.

ويُعد هذا الرقم إنجازاً جديداً لراش، المعروف بمحاولاته المتنوعة لتحطيم الأرقام القياسية، ومنها التقاط حبات الحلوى بفمه وقذف كرات تنس الطاولة.