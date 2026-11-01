السنافر.. يعود بموسم رابع يضم 52 حلقة جديدة أواخر 2027

دمشق-سانا

تستعد شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «السنافر» للعودة إلى الشاشة بموسم رابع يضم 52 حلقة جديدة، مدة كل منها 11 دقيقة، على أن يبدأ عرض النصف الأول منها في الربع الأخير من عام 2027، بينما يُستكمل عرض بقية الحلقات خلال عام 2028.

وذكر موقع «أنميشن وورلد نيت وورك» المتخصص في صناعة الرسوم المتحركة أمس السبت، نقلاً عن شركة «بييو» المالكة لحقوق شخصيات السنافر، أن إنتاج الموسم الجديد بدأ في استوديوهات «بييو للإنتاج»، بالتعاون مع شركة «إيليبْس أنيميشن»، مع الكشف عن ملامح البيئة الجديدة التي ستدور فيها الأحداث.

شخصيات مألوفة ومغامرات جديدة

ويضع الموسم الرابع، وفق الموقع، بابا سنفور وسنفورة وجوكي وستورم في مركز الأحداث، مع عودة الساحر شرشبيل إلى مغامراته ومكائده، إلى جانب توسيع حضور قرية السنافر الفتيات، التي ظهرت للمرة الأولى في نهاية الموسم الثالث، واستمرار ظهور شخصيات بلوسوم وستورم وويلو.

ويتولى ويليام رينو إخراج الموسم، كما يعود الكاتبان الرئيسيان بيتر سايسلين وإيمي سيرافين، بينما تشارك شركة «إيليبْس أنيميشن» واستوديو «دريم وول» البلجيكي في تنفيذ الحلقات الجديدة، وهما الاستوديوهان اللذان عملا على المواسم الثلاثة السابقة.

وأوضح رينو، وفق الموقع، أن الموسم الجديد يعود إلى الشخصيات الأساسية المستمدة من القصص المصورة الأصلية، مع تناول موضوعات معاصرة في إطار كوميدي، لافتاً إلى أهمية تقديم شخصيات السنافر الفتيات بهويات وسمات مستقلة ترتبط بمشاعرهن وطبيعتهن.

مواعيد العرض

من المقرر أن يبدأ عرض الموسم في فرنسا وبلجيكا خلال الربع الأخير من عام 2027 عبر قنوات «تي إف 1» و«آر تي بي إف» و«كيت نت»، كما تبدأ شبكة «نيكلوديون» عرضه في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، قبل توزيعه في أسواق أخرى، بينما تعرض النسخة الألمانية عبر قناة «كيكا» عام 2028.

ويأتي إنتاج الموسم الجديد قبل عام 2028، الذي يصادف الذكرى المئوية لميلاد مبتكر السنافر الفنان البلجيكي بيير كوليفورد، المعروف باسم «بييو»، والذكرى السبعين لظهور شخصيات السنافر، وتعمل الشركة المنتجة على إعداد محتوى خاص بهذه المناسبة.

وابتكر الفنان البلجيكي بيير كوليفورد شخصيات السنافر عام 1958، وظهرت للمرة الأولى في قصة مصورة بعنوان «الناي ذو الثقوب الستة»، قبل أن تتحول إلى سلسلة مستقلة من القصص المصورة، ثم إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية عُرضت في بلدان عديدة، لتصبح من أبرز شخصيات الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال.