علماء يحددون آلية بيولوجية واعدة قد تسهم في إبطاء الشيخوخة عبر بروتين دماغي

بكين-سانا

كشف علماء من جامعة شيامن الصينية عن نتائج دراسة جديدة تشير إلى احتمال وجود مفتاح بيولوجي مهم يمكن أن يسهم في التحكم بوتيرة شيخوخة الجسم، وذلك بعد رصد دور بروتين دماغي يُعرف باسم “مينين” في تنظيم الالتهابات والذاكرة وعدد من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر.

ووفقاً لما أورده موقع Science Daily أول أمس، أظهرت الدراسة أن انخفاض مستويات بروتين “مينين” داخل منطقة ما تحت المهاد في الدماغ يرتبط بتسارع مظاهر الشيخوخة، بما في ذلك تراجع الذاكرة وضعف التوازن وترقق الجلد وانخفاض كثافة العظام.

وأوضح الباحثون أن تجارب أُجريت على الفئران أظهرت تراجعاً ملحوظاً في مستويات هذا البروتين مع التقدم في العمر، وخاصة في الخلايا العصبية المسؤولة عن تنظيم عمليات الأيض والشيخوخة في الجسم.

وبيّنت النتائج، التي نُشرت في دورية PLOS Biology العلمية، أن الفئران التي خُفّضت لديها مستويات بروتين “مينين” عانت من زيادة في الالتهابات الدماغية وتدهور إدراكي ومشكلات صحية مرتبطة بالشيخوخة، مقارنة بالفئران السليمة، ما يشير إلى أن هذا البروتين قد يؤدي دوراً وقائياً ضد مظاهر التقدم في العمر.

كما كشفت الدراسة عن ارتباط بين بروتين “مينين” والحمض الأميني “د-سيرين”، الذي يسهم في دعم التواصل بين الخلايا العصبية وتحسين الذاكرة والتعلم، حيث تبين أن انخفاض البروتين يؤدي إلى تراجع إنتاج هذا الحمض الأميني أيضاً.

ووصف العلماء “د-سيرين” بأنه عامل واعد محتمل في مواجهة التدهور الإدراكي المرتبط بالتقدم في العمر، مؤكدين أن هذه الدراسة قد تمهد لتطوير استراتيجيات جديدة تسهم مستقبلاً في إبطاء الشيخوخة وتحسين الصحة مع التقدم في السن.

وتعزز هذه النتائج فرضية أن الدماغ، وخاصة منطقة ما تحت المهاد، يلعب دوراً محورياً في تنظيم عملية الشيخوخة عبر التأثير في الالتهاب والهرمونات والتمثيل الغذائي.