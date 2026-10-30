دراسة تكشف دور البرودة المعتدلة في حماية الخلايا وإبطاء بعض مظاهر الشيخوخة

برلين-سانا

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة كولونيا الألمانية أن التعرض لدرجات حرارة باردة معتدلة ينشط مساراً جزيئياً يساعد على حماية الخلايا والحفاظ على توازن البروتينات، ما قد يسهم في إبطاء بعض مظاهر الشيخوخة وتعزيز طول العمر.

وذكر تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الجمعة، نقلاً عن الدراسة المنشورة في مجلة «Nature»، أن الباحثين حددوا دور مركب أيضي يُعرف باسم «ثنائي هيدروبيوبترين» (BH2) في سلسلة من التفاعلات الجزيئية المرتبطة بصحة الخلايا ومقاومة تراكم البروتينات الضارة.

وأظهرت التجارب المخبرية، التي أُجريت على نماذج حيوية مستخدمة في أبحاث الشيخوخة، أن تعريضها لدرجة حرارة 15 درجة مئوية يحفز إنتاج إنزيم CAT-4 في العضلات، ما يؤدي إلى زيادة مستويات مركب BH2.

وينتقل هذا المركب إلى أنسجة أخرى، حيث يتحول إلى جزيء نشط يُسمى BH4، يسهم في تنشيط إنزيم PAH-1 وإنتاج الحمض الأميني التيروزين، بما يساعد على الحفاظ على توازن البروتينات والحد من تراكم أشكالها الضارة.

ولاحظ الباحثون أن تعطيل هذا المسار الجزيئي يقلل من الفوائد المرتبطة بالتعرض للبرودة، في حين أسهم تنشيطه في الحد من تراكم البروتينات المرتبطة بمرض هنتنغتون.

كما أظهرت النتائج أن زيادة إنتاج إنزيم CAT-4 وراثياً في العضلات تحقق فوائد مرتبطة بطول العمر حتى في درجات الحرارة العادية أو الأكثر دفئاً، ما يشير إلى إمكانية محاكاة بعض التأثيرات البيولوجية المفيدة للبرودة دون الحاجة إلى خفض درجة حرارة الجسم.

وامتدت التجارب إلى خلايا بشرية، حيث تبين أن تزويدها بمركب BH2 يقلل من تراكم البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بمرضي هنتنغتون والتصلب الجانبي الضموري (ALS) كذلك، ساعد استخدام مركبي BH2 والتيروزين على الحد من مؤشرات موت الخلايا المبرمج في خلايا عصبية حركية تحمل طفرة مرتبطة بالتصلب الجانبي الضموري.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج توفر أساساً لدراسات مستقبلية حول تطوير علاجات تستهدف المسارات الجزيئية المرتبطة بحماية الخلايا، وتحاكي بعض التأثيرات المفيدة للبرودة في مواجهة التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر.