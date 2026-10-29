مستشعر لاصق بإبر مجهرية للكشف عن الجفاف ومراقبة ترطيب الجسم

كانبرا-سانا

طورت شركة «WearOptimo» الأسترالية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، مستشعراً لاصقاً مزوداً بإبر مجهرية، يتيح مراقبة مستوى ترطيب الجسم ورصد مؤشرات حيوية أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة الصحية القابلة للارتداء.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أمس الأربعاء، أن التقنية تجمع بين الاستشعار من داخل الجلد وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير معلومات صحية أكثر دقة وخصوصية لكل مستخدم.

ووفقاً للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للشركة في السابع من تشرين الأول الجاري، يعتمد المستشعر على أقطاب مجهرية تخترق الطبقة السطحية من الجلد، وتلتقط إشارات كهربائية حيوية عند ترددات متعددة، إلى جانب بيانات درجة الحرارة والحركة، ثم تُحلل هذه البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير حالة الترطيب ومتابعة التغيرات الفسيولوجية.

وأعلنت الشركة في آذار 2025 نتائج اختبارات سريرية شملت 45 مشاركاً، خضع كل منهم لجَلستَي اختبار، بهدف تقييم قدرة المستشعر على رصد الجفاف ومقارنة نتائجه بمؤشرات طبية تقليدية، وأشارت إلى أن النتائج أظهرت قدرة التقنية على الكشف عن الجفاف الخفيف، مع استمرار العمل على التحقق من أدائها وتطويرها للاستخدام العملي.

وتستهدف التقنية توفير وسيلة لمتابعة الترطيب والمساعدة على رصد مخاطر الإجهاد الحراري، ولا سيما لدى الرياضيين والعاملين في البيئات الحارة، فيما لا تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من التحقق من دقتها وفاعليتها قبل تعميم استخدامها.

وتعكس هذه التقنية التوجه نحو تطوير مستشعرات صحية صغيرة وقابلة للارتداء، توفر بيانات حيوية بصورة مستمرة، بما يسهم في تحسين متابعة الحالة الصحية وتعزيز القدرة على رصد التغيرات التي تستدعي الانتباه.