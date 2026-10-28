مكمل مشتق من فيتامين B5 يعزز فرص تخفيف أعراض مرض الصدفية

بكين 28/10/2026 سانا

كشف باحثون عن دور محتمل لمكمل البانثيثين، المشتق من فيتامين B5، في تخفيف أعراض الصدفية، من خلال التأثير في العمليات الحيوية التي تربط إنتاج الكوليسترول بنشاط الخلايا المناعية.

وذكرت مجلة Journal of Experimental Medicine العلمية أمس الثلاثاء، أن باحثين من مختبر الدولة الرئيسي للتحليل الطبي الحيوي والمركز الطبي الأول في بكين بالصين، توصلوا إلى أن البانثيثين يؤثر في نشاط الخلايا المتغصنة، وهي خلايا مناعية تساعد في تنظيم الاستجابة المناعية، وقد يؤدي فرط نشاطها إلى تعزيز الالتهاب المرتبط بالصدفية.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع نشاط إنزيمات تُعرف باسم «فانين»، يؤدي إلى انخفاض مستويات البانثيثين داخل هذه الخلايا، ما يعزز إنتاج الكوليسترول ويزيد نشاطها المناعي، وعند تعويض البانثيثين، انخفض تراكم الكوليسترول وتراجع تنشيط الخلايا، ما يشير إلى وجود صلة بين عمليات التمثيل الغذائي وشدة الاستجابة الالتهابية.

كما أظهرت النتائج السريرية الأولية تحسناً في أعراض الصدفية عند إضافة البانثيثين إلى العلاج الموضعي المعتاد، مع فائدة أوضح لدى المرضى الذين سجلوا مستويات مرتفعة من الكوليسترول قبل العلاج.

وتفتح هذه النتائج مجالاً لدراسة استهداف المسارات الأيضية التي تسهم في الالتهاب المناعي، بهدف تطوير خيارات علاجية إضافية للصدفية، ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات سريرية أوسع لتأكيد الفاعلية وتحديد مدى أمان استخدام البانثيثين لهذا الغرض.

والصدفية مرض جلدي التهابي مزمن يرتبط باضطراب في عمل الجهاز المناعي، يؤدي إلى تسارع تجدد خلايا الجلد وتراكمها على سطحه، فتظهر بقع حمراء مغطاة بقشور سميكة قد تسبب الحكة أو الألم، وتظهر غالباً على فروة الرأس والمرفقين والركبتين، وهو مرض غير معدٍ، ويمكن السيطرة على أعراضه باستخدام العلاجات المناسبة.