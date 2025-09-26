مصرع 4 أشخاص وإجلاء مئات الآلاف جراء العاصفة بوالوي في الفلبين

مانيلا-سانا

أجبرت العاصفة الاستوائية “بوالوي” التي ضربت جزر الفلبين صباح اليوم السلطات على إجلاء أكثر من 433 ألف شخص من منازلهم، ووضعهم في ملاجئ الطوارئ الحكومية.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية الفلبينية قولها في بيان: إن العاصفة المعروفة محلياً باسم “أوبونغ”، وصلت إلى بلدة سان بوليكاربو في مقاطعة إيسترن سامار مساء أمس، مصحوبةً برياح بلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مقاطعات شرقية عدة وإحداث فيضانات وانهيارين أرضيين طفيفين.

وأشارت الوكالة إلى مصرع 4 أشخاص في مقاطعة ماسباتي الوسطى وإجلاء السكان في مقاطعة ألباي قرب بركان “مايون”، أحد أكثر البراكين نشاطاً في البلاد، تحسباً لاحتمال حدوث تدفّقات طينية بركانية.

وتعد “بوالوي” العاصفة الاستوائية الخامسة عشرة التي تضرب الفلبين هذا العام، وتحمل نطاقاً من الأمطار والرياح يبلغ 450 كيلومتراً من مركزها. وتتحرك بسرعة نحو الشمال الغربي، ومن المتوقع أن تمر فوق المقاطعات الساحلية المكتظة جنوب العاصمة مانيلا قبل دخولها بحر الصين الجنوبي، حيث قد تشتد قوتها مجدداً في اتجاه فيتنام، وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية الفلبينية.