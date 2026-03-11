دراسة تكشف تفاعلات توزيع الأوكسجين داخل الخلايا النباتية

هلسنكي-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن تعقيد آليات توزيع الأوكسجين داخل الخلايا النباتية، حيث يمكن للميتوكوندريا أن تنافس البلاستيدات الخضراء على الأوكسجين، ما قد يؤثر في نشاط عملية البناء الضوئي والتوازن الداخلي للخلية.

وذكرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هلسنكي في فنلندا ونُشرت في مجلة Plant Physiology العلمية المتخصصة في فيزيولوجيا النبات، أن زيادة النشاط التنفسي للميتوكوندريا قد تؤدي إلى استهلاك الأوكسجين المحيط بالبلاستيدات الخضراء، الأمر الذي يغيّر من توافره داخل الخلية ويؤثر في عدد من العمليات الحيوية، في تفاعل يشبه ما وصفه الباحثون بـ “شد الحبل” بين العضيتين.

وأظهرت النتائج أن البلاستيدات الخضراء تصبح أكثر مقاومة لبعض المركبات الكيميائية التي تعتمد على الأوكسجين لتكوين أنواع الأوكسجين التفاعلية، كما أن انخفاض الأوكسجين نتيجة استهلاك الميتوكوندريا قد يسهم في إعادة توزيع الطاقة والوظائف داخل الخلية، ما يعزز قدرة النبات على التكيف مع ظروف بيئية صعبة، مثل نقص التهوية أو الغمر بالمياه.

وأشار الباحثون إلى أن فهم آليات توزيع الأوكسجين داخل الخلية النباتية قد يسهم في تطوير أدوات علمية لمراقبة الحالة الفسيولوجية للنباتات وتحسين برامج التربية الزراعية، وخاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد تقلب الظروف البيئية.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لفهم التفاعلات الحيوية الدقيقة داخل الخلايا النباتية، ما قد يسهم مستقبلاً في تطوير أساليب علمية تساعد على تحسين قدرة النباتات على التكيف مع التغيرات البيئية وتعزيز الإنتاج الزراعي.