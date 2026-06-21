آبل تطور سماعات AirPods بكاميرات وذكاء بصري لتعزيز قدرات التفاعل مع البيئة المحيطة

واشنطن-سانا

تعمل شركة آبل على تطوير جيل جديد من سماعاتها اللاسلكية “AirPods” مزود بكاميرات مدمجة وقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تحويل السماعات من جهاز للاستماع فقط إلى أداة ذكية قادرة على فهم البيئة المحيطة بالمستخدم والتفاعل معها.

وذكر موقع “9to5mac” التقني في تقرير نشره أمس السبت، أن المشروع يأتي ضمن توجه الشركة لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها القابلة للارتداء وربطها بشكل أعمق بالمساعد الصوتي “سيري”، مع احتمال إطلاق السماعات بالتزامن مع منتجات أخرى مرتقبة خلال عام 2027.

وبحسب التقرير، قد يحمل الجيل الجديد اسم “AirPods Ultra” داخلياً، حيث كانت آبل قد أجّلت تطويره أكثر من مرة بهدف تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي قبل طرحه بشكل نهائي في الأسواق.

وأوضح التقرير أن الكاميرات المدمجة في السماعات لن تُستخدم لالتقاط الصور، بل لدعم ما تسميه آبل “الذكاء البصري”، والذي يتيح فهم البيئة المحيطة بالمستخدم ومساعدة المساعد الصوتي على تقديم استجابات أكثر دقة وارتباطاً بالسياق.

وتشمل الاستخدامات المحتملة للتقنية تقديم تنبيهات ذكية مرتبطة بالموقع، وتحسين تجربة التنقل، وتعزيز قدرة “سيري” على تفسير ما يراه المستخدم عبر البيانات البصرية.

كما تعمل الشركة على إضافة مؤشر ضوئي صغير في السماعات، للإشارة إلى عمليات إرسال البيانات إلى الخدمات السحابية، في إطار تعزيز الشفافية وحماية خصوصية المستخدمين.

ويرى مختصون أن هذا التطور يعكس اتجاهاً متسارعاً في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، نحو دمج تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي، بما يحول السماعات الذكية إلى أدوات أكثر تفاعلاً مع البيئة المحيطة.