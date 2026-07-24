ابتكار جديد يتيح التحكم بالحاسوب عبر الفم لدعم ذوي الإعاقات الحركية

واشنطن-سانا

طرحت شركة Augmental الأمريكية، المتخصصة في تطوير تقنيات التفاعل بين الإنسان والحاسوب والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقات الحركية، جهازاً جديداً يتيح للمستخدمين التحكم الكامل بالحاسوب باستخدام اللسان، في ابتكار يستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، ويوفر وسيلة للتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية من دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

وذكر موقع Tom’s Hardware المتخصص في أخبار التكنولوجيا أول أمس أن جهاز MouthPad أصبح متاحاً للبيع رسمياً في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن قطعة رقيقة تُثبت على الأسنان العلوية، تضم لوحة لمس حساسة تستقر على سقف الحلق، وتعمل بالاعتماد على حركات اللسان، إلى جانب تتبع حركة الرأس، لتحريك مؤشر الفأرة وتنفيذ أوامر النقر والتمرير، مع إمكانية تخصيص الإيماءات عبر تطبيق مخصص.

وأوضحت الشركة أن أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقات الحركية يستخدمون الجهاز يومياً، فيما يصل زمن استخدام بعضهم إلى نحو 16 ساعة متواصلة، ما يعكس كفاءته للاستخدام اليومي.

ويتضمن الإصدار الثاني من الجهاز عدداً من التحسينات، من بينها دعم اختصارات لوحة المفاتيح التي تُنفذ بحركات اللسان، وإمكانية إعادة تعيين أزرار التحكم الخاصة بالألعاب، إضافة إلى زيادة عمر البطارية لأكثر من سبع ساعات، ودعم الاتصال بعدة أجهزة في الوقت نفسه.

وأشارت الشركة إلى أن أحد المستخدمين سجل سرعة بلغت 10.47 بت في الثانية في اختبار التحكم بالمؤشر، وهو أداء قالت: إنه يقترب من بعض واجهات الدماغ والحاسوب المزروعة جراحياً، مع توفير بديل أقل تكلفة وأكثر سهولة.

وكشفت الشركة أيضاً عن جهاز جديد يحمل اسم Vox، وهو قلادة ذكية تلتقط الكلام عبر اهتزازات الجسم بدلاً من الصوت المنقول في الهواء، بما يتيح كتابة النصوص وإرسال الرسائل والتفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى عند التحدث بصوت منخفض جداً، مع توفير مستوى أعلى من الخصوصية، ومن المقرر طرحه بنسخة تجريبية في وقت لاحق من العام.

ويعكس هذا الابتكار التوجه المتنامي نحو تطوير وسائل تفاعل أكثر سهولة وشمولاً، بما يسهم في تعزيز استقلالية المستخدمين وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات المساعدة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.