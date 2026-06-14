دراسة تكشف دوراً لآليات توقع الطعام بالدماغ في زيادة مخاطر السمنة والسكري

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية عصبية في الدماغ ترتبط بطريقة استجابة الجسم لرؤية الطعام أو شم رائحته، ما قد يسهم في فهم بعض الأسباب البيولوجية المرتبطة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني.

ووفق ما نشره موقع EurekAlert العلمي في تقرير حديث، فقد توصل باحثون من جامعة ييل الأمريكية ومعهد أوغست بي إي سونر إلى أن خلايا عصبية تُعرف باسم “بومك” والمسؤولة عن تنظيم الشعور بالشبع، تنشط ليس فقط أثناء تناول الطعام، بل أيضاً عند توقع الحصول عليه من خلال رؤية الطعام أو استشعار رائحته.

وأوضح الباحثون أن هذه الخلايا تعتمد على مخزون من مادة “الجليكوجين”، وهي مادة تستخدم لتخزين الطاقة داخل الجسم، حيث تبين أن تعطّل هذا المخزون يضعف استجابة الدماغ للمؤثرات المرتبطة بالطعام، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى اضطرابات استقلابية ترتبط بزيادة الوزن وظهور مؤشرات داء السكري.

وأشار فريق البحث إلى أن النتائج تدعم الفرضية القائلة بأن بعض أشكال السمنة لا ترتبط فقط بالعادات الغذائية أو النشاط البدني، وإنما أيضاً بآليات عصبية تتحكم في توقع الطعام وتنظيم الشهية واستهلاك الطاقة.

وقد يسهم فهم هذه المسارات الدماغية مستقبلاً في تطوير مقاربات علاجية جديدة تستهدف جذور الاضطرابات الأيضية المرتبطة بالسمنة وداء السكري، في ظل تزايد معدلات الإصابة بهذين المرضين على مستوى العالم.