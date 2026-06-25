باحثون روس يكشفون ارتباط طفرة جينية بسمات مشابهة لاضطراب التوحد

موسكو-سانا

تمكن علماء من جامعة موسكو الحكومية “لومونوسوف” في روسيا من تحديد طفرة موضعية في جين “PLAU” قد ترتبط بظهور سمات مشابهة لاضطرابات طيف التوحد، في خطوة من شأنها المساهمة في تطوير نماذج جديدة لدراسة هذا الاضطراب واختبار أساليب علاجية محتملة.

ونقل موقع RT اليوم الخميس، عن الخدمة الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية قولها: إن فريقاً بحثياً بقيادة العالم مكسيم كاراغياور نجح في تطوير نموذج حيواني يتيح دراسة الآليات الجينية المرتبطة باضطرابات طيف التوحد، وتقييم فعالية طرق جديدة للوقاية منها وعلاجها.

وأوضح الباحثون أن الدراسة ركزت على تأثير التغيرات الجينية في نمو الخلايا العصبية وانتقالها وتشكيل الوصلات بينها، وهي عمليات أساسية في تطور الدماغ ووظائفه.

وأظهرت نتائج التجارب أن الفئران الحاملة للطفرة الجينية أبدت سلوكيات ترتبط باضطرابات طيف التوحد، من بينها ضعف التفاعل الاجتماعي، والميل إلى العزلة، وارتفاع مستويات القلق، إضافة إلى تكرار بعض الأنماط السلوكية.

كما كشفت التحاليل عن تغيرات في القشرة الحسية الجسدية للدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة المعلومات الحسية، في حين أظهرت الفئران الحاملة للطفرة قدرة أكبر على إنجاز بعض المهام في ظروف الضغط.

وأشار الباحثون إلى أن النموذج الجيني الجديد قد يسهم مستقبلاً في دراسة وظائف الدماغ على مستوى الخلايا والمسارات العصبية، واختبار فعالية وسائل علاجية ووقائية محتملة لبعض الأشكال الوراثية المرتبطة باضطرابات طيف التوحد.

واضطراب طيف التوحد هو حالة نمائية عصبية تؤثر في طريقة تواصل الشخص وتفاعله مع الآخرين، وقد تظهر أعراضه على شكل صعوبات في التواصل الاجتماعي، وأنماط سلوكية متكررة أو اهتمامات محددة، وتختلف شدتها وأشكالها من شخص إلى آخر.