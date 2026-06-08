دراسة تربط مكملات البروبيوتيك بتحسن صحة الأمعاء والمناعة والجلد

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة سريرية حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في ديفيس بالولايات المتحدة أن تناول مكملات البروبيوتيك، قد يرتبط بتحسن عدد من مؤشرات صحة الأمعاء ووظائف الجهاز المناعي، إلى جانب انعكاسات إيجابية محتملة على صحة الجلد، في إطار أبحاث متزايدة حول العلاقة بين الميكروبيوم وصحة الجسم.

ووفقاً لما نشرته مجلة Journal of Clinical Medicine العلمية أول أمس، اعتمدت الدراسة على تجربة سريرية عشوائية شملت متطوعين أصحاء، بهدف تقييم تأثير البروبيوتيك على مؤشرات حيوية مرتبطة بالميكروبيوم المعوي والجلدي.

وأشارت النتائج إلى أن البروبيوتيك قد يسهم في إعادة التوازن إلى البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، ما قد ينعكس إيجاباً على وظائف الجهاز الهضمي، ويخفف من بعض الاضطرابات المرتبطة باختلال التوازن الميكروبي.

كما بينت الدراسة وجود مؤشرات على تحسن في وظيفة الحاجز الجلدي وتراجع بعض علامات الالتهاب في البشرة، إضافة إلى تأثيرات محتملة على تنظيم الاستجابة المناعية في الجسم.

وأكد الباحثون أن تأثير البروبيوتيك يختلف بحسب السلالة المستخدمة والجرعة والحالة الصحية للفرد، مشيرين إلى أن هذه النتائج لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات طويلة الأمد لتأكيدها بشكل نهائي.

ومكملات البروبيوتيك هي منتجات تحتوي على بكتيريا نافعة تعيش طبيعياُ في الأمعاء، وتساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعمل على إعادة التوازن للميكروبيوم المعوي، ما يسهم في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات، وقد تساعد أيضاً في دعم جهاز المناعة، وتوجد على شكل كبسولات أو بودرة كمكملات غذائية، كما يمكن الحصول عليها من بعض الأطعمة المخمرة مثل الزبادي.