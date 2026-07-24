ميتا تطلق أدوات رقابة أبوية جديدة لتعزيز أمان المراهقين على تطبيق ثريدز

0101 ميتا تطلق أدوات رقابة أبوية جديدة لتعزيز أمان المراهقين على تطبيق ثريدز

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا عن تطوير مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية داخل تطبيق ثريدز (Threads)، بهدف منح أولياء الأمور مزيداً من التحكم في استخدام أبنائهم المراهقين للمنصة، وتعزيز الحماية والخصوصية أثناء التفاعل الرقمي.

وذكر موقع TechCrunch التقني في تقرير نشره أول أمس أن أدوات الإشراف الأبوي الجديدة ستتوفر عبر مركز العائلة (Meta Family Center)، وستتيح للآباء والأوصياء متابعة مدة استخدام المراهقين للتطبيق، وتحديد حدود زمنية للاستخدام، إضافة إلى ضبط أوقات “وضع السكون” لمنع الوصول إلى التطبيق خلال فترات محددة.

وتشمل الأدوات الجديدة إمكانية التحكم في بعض إعدادات الخصوصية والمحتوى، بما في ذلك تقييد الوسوم التي يمكن للمراهقين مشاهدتها، وفرض قيود إضافية على نوعية المحتوى الظاهر لهم، بما يساعد على توفير تجربة استخدام أكثر أماناً.

وأكدت ميتا أن هذه الميزات تأتي استكمالاً لإجراءات الحماية الحالية لحسابات المراهقين في تطبيق ثريدز، وليست بديلاً عنها، مشيرة إلى استمرارها في تطوير أدوات السلامة الرقمية عبر منصاتها المختلفة.

وكانت الشركة قد أطلقت سابقاً ميزات مشابهة على منصات أخرى تابعة لها، بهدف الحد من تعرض المستخدمين الصغار للمحتوى غير المناسب، وتمكين أولياء الأمور من متابعة جوانب من النشاط الرقمي لأبنائهم.

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