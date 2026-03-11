تناول الفيتامينات المتعددة يومياً يبطئ الشيخوخة وخبراء يحذرون

واشنطن-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة يومياً قد يساعد في إبطاء الشيخوخة البيولوجية.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة “نيتشر ميديسن” أنّ تناول مكمل متعدّد الفيتامينات يوميّاً مدةَ عامين أدى إلى إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية نحو أربعة أشهر، وهو ما عدّه الباحثون تأثيراً متواضعاً لكنّه ذو دلالة علمية.

وقال هوارد سيسو، المؤلف الرئيسي للدراسة في مستشفى ماس جنرال برغهام بجامعة هارفارد: “إنّ الاهتمام اليوم لا يقتصر على إطالة العمر، بل يشمل أيضاً تحسين جودة الحياة”، مضيفاً: “إن النتائج تفتح الباب أمام فهم أعمق للتدخلات الآمنة والمتاحة التي قد تسهم في شيخوخة أكثر صحة”.

وتشير الدراسة إلى أنّ معظم الناس لا يحصلون على كفايتهم من المغذيات الدقيقة عبر الطعام وحده، ولا سيما اليود وفيتامين E والكالسيوم والحديد، ما يجعل مكملات الفيتامينات والمعادن المتعددة “MVM” من أكثر المنتجات الغذائية شيوعاً.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات 958 شخصاً أصحاء يبلغ متوسط أعمارهم نحو 70 عاماً، وقسموهم إلى أربع مجموعات تلقت تركيبات مختلفة من مستخلص الكاكاو والمكملات المتعددة أو دواء وهمياً.

وأظهرت النتائج أن مكمل “MVM” كان العامل الوحيد الذي أدى إلى خفض معدل الشيخوخة البيولوجية، بينما لم يظهر مستخلص الكاكاو أي تأثير، كما تبين أن التأثيرات الوقائية كانت أكبر لدى المشاركين الذين بدؤوا الدراسة بعمر بيولوجي أعلى من عمرهم الزمني.

ويؤكّد الخبراء، رغم النتائج الإيجابية، أنّ الأدلة المتاحة حتى الآن غير كافية لتوصية عامة باستخدام هذه المكملات بهدف إبطاء الشيخوخة، مشددين على أنّ الغذاء الصحي والنشاط البدني يظلان الركيزتين الأساسيتين للحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر.