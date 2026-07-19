خبراء يحذرون.. أدوية فرط الحركة قد تسبب اضطرابات هضمية حادة

EE753351 D8C1 4C04 900A 0EB989996BD1 خبراء يحذرون.. أدوية فرط الحركة قد تسبب اضطرابات هضمية حادة

لندن-سانا

حذر خبراء بريطانيون من أن بعض أدوية علاج فرط الحركة ونقص الانتباه قد تسبب آثاراً جانبية في الجهاز الهضمي لدى بعض المرضى، تدفعهم لوقف العلاج رغم فعاليته في السيطرة على أعراض الاضطراب.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن الدكتور “جيمس أركيل”، استشاري الطب النفسي في مركز “سنترال هيلث” بلندن، و”ليلى هانبيك” من رابطة الصيدليات المستقلة، تحذيرهما من أن الأدوية المنشطة مثل “ريتالين” قد تؤثر في صلة الدماغ بالجهاز الهضمي، مسببةً حاجة ملحّة لدخول الحمام أو تغيرات في حركة الأمعاء، فضلاً عن الغثيان وانخفاض الشهية وآلام المعدة، وهي أعراض قد تتشابه مع القولون العصبي لدى البعض.

وأكد أركيل أن الأطباء مطالبون بمتابعة تأثير العلاج على الجهاز الهضمي وإيجاد الجرعة المناسبة التي تحقق الفائدة دون آثار مزعجة، مشيراً إلى أن بعض المرضى يعانون من إمساك شديد قد يتطلب تدخلات إضافية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع أعداد المصابين باضطراب فرط الحركة في بريطانيا، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم نحو 750 ألف طفل و1.5 مليون بالغ، وسط مخاوف سابقة بشأن تأثير هذه الأدوية على القلب لدى من لديهم عوامل خطر.

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