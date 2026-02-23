دراسة: اختبار رياضي يكشف محدودية أداء الذكاء الاصطناعي أمام العقل البشري

عواصم-سانا

أظهرت نتائج تجربة علمية دولية حديثة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة عن منافسة العقل البشري في حل مسائل رياضية تتطلب الإبداع والتحليل العميق، وذلك ضمن اختبار حمل اسم «First Proof».

وذكر موقع Scientific American الأمريكي المتخصص في العلوم والتكنولوجيا، أن الاختبار، الذي أُطلق في الخامس من شباط، تضمن تحدي النماذج الذكية لإيجاد براهين أصلية لعشر مسائل رياضية معقدة خلال أسبوع، بهدف قياس قدرتها على إنتاج تفكير رياضي مبتكر، وليس الاكتفاء بتطبيق أساليب معروفة مسبقاً.

وتضمنت المسائل ما يُعرف بـ«الليمات» الرياضية، وهي خطوات تمهيدية تُستخدم للوصول إلى نتائج أكبر، وغالباً ما تُطرح على طلبة الدراسات العليا المتميزين.

وأوضح محمد أبو زيد أستاذ الرياضيات في جامعة ستانفورد، ومن المشاركين بإعداد الاختبار، أن الهدف من التجربة تمثل في اختبار التفكير الحقيقي للنماذج وقدرتها على بناء برهان متماسك منطقياً.

وبعد انتهاء المهلة، أظهرت النتائج صحة حلّين فقط من أصل عشرة، فيما بدت بقية الإجابات مقنعة من حيث الصياغة لكنها احتوت على ثغرات منطقية أو أفكار غير مكتملة، كما تبيّن أن بعضها استند إلى براهين معروفة مسبقاً.

وأشار الباحثون إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم تطوره وقدرته على الاقتراب من بعض الحلول، لا يزال غير قادر على استبدال الباحثين في مجالات تتطلب إبداعاً رياضياً خالصاً، مع إمكانية توظيفه مستقبلاً كأداة مساعدة داعمة للعمل البحثي.

ونفّذ اختبار «First Proof» فريق مكوّن من أحد عشر عالماً في الرياضيات من جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية، من بينهم محمد أبو زيد، ومارتن هايرر، ودانيال سبيلمان، وأندرو ج. بلومبرغ، ونيهيل سريفاستافا، حيث تولّى الفريق إعداد المسائل والإشراف على تقييم الحلول المقدّمة من نماذج الذكاء الاصطناعي لقياس قدرتها على إنتاج براهين رياضية أصلية.