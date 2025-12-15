غوغل تطلق نسخة تجريبية للترجمة الفورية عبر سماعات الرأس

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل نسخة تجريبية جديدة من خدمة الترجمة الفورية عبر سماعات الرأس، في إطار جهودها لتعزيز خدمات الترجمة وتسهيل تعلم اللغات حول العالم.

وحسب موقع The Verge الأمريكي المتخصص بأخبار التكنولوجيا والإعلام الرقمي والثقافة الرقمية، فإن الخاصية الجديدة المتاحة عبر تطبيق غوغل للترجمة تتيح الاستماع إلى الترجمة الفورية مع الحفاظ على نبرة المتحدثين واللهجة التوكيدية وإيقاع الكلام، ما يسهل متابعة المحادثات بشكل طبيعي ودقيق.

وأوضحت الشركة أن الخدمة التجريبية متاحة حالياً على أجهزة أندرويد في الولايات المتحدة والمكسيك والهند، وتدعم أكثر من 70 لغة، كما تتوافق مع جميع أنواع سماعات الرأس.

ولفتت إلى أنها تخطط لتوسيع نطاق الخدمة ليشمل أجهزة آي أو إس والمزيد من الدول خلال عام 2026، لتعزيز تجربة المستخدمين في التواصل والتعلم عبر اللغات المختلفة.

وكانت شركة غوغل أعلنت أمس عن إطلاق نسخة مطوّرة من وكيلها البحثي الذكي Gemini Deep Research، لتوفير قدرات متقدمة للمطورين في معالجة الاستفسارات المعقدة ومتعددة المراحل، ضمن مسعى لجعل الذكاء الاصطناعي يحاكي أسلوب التفكير البشري بشكل أدق.