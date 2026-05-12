دراسة هندية: الأكل باليدين عادة بسيطة تخفض ارتفاع الجلوكوز المفاجئ

نيودلهي-سانا
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الطعام باليدين لا يعد مجرد عادة ثقافية، بل وسيلة فعالة تنظم مستويات السكر في الدم وتحسن الهضم، عبر تحفيز أعصاب الأصابع وإرسال إشارات مبكرة إلى الدماغ.
وأفادت شبكة “نيودلهي التلفزيونية” الهندية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن دراسة منشورة في “المجلة الدولية لفنون الطهي وعلوم الأغذية”، بأن باحثين من معهد الهند للتغذية أكدوا أن الأكل باليدين يُنشط هرمونات الشبع حتى قبل بدء المضغ، وأوضحت الدراسة أن هذه العادة البسيطة قادرة على خفض الارتفاعات المفاجئة لمستوى الجلوكوز بشكل ملحوظ، ولا سيما لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
وأوضحت الدراسة أن أطراف الأصابع غنية بنهايات عصبية حساسة، تتنبه فور ملامسة الطعام، فترسل إشارات استباقية إلى الدماغ تهيئ الجهاز الهضمي لاستقبال الوجبة، وهكذا يصبح الأكل أبطأ وأكثر وعياً، بعيداً عن السرعة والتشتت اللذين يسببان اضطرابات هضمية وتذبذباً في مستوى السكر بالدم.
وتؤكد الأبحاث أن الاستفادة القصوى تكون مع الطعام الصحي الطازج وبكميات معتدلة، مع ضرورة غسل اليدين جيداً، وبذلك يعود الإنسان إلى فطرته البسيطة في الأكل، مستفيداً من تقنية مجانية لا تحتاج سوى إلى يدين نظيفتين.