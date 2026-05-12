دراسة هندية: الأكل باليدين عادة بسيطة تخفض ارتفاع الجلوكوز المفاجئ

نيودلهي-سانا‏

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الطعام باليدين لا يعد مجرد عادة ثقافية، بل ‏وسيلة فعالة تنظم مستويات السكر في الدم وتحسن الهضم، عبر تحفيز أعصاب ‏الأصابع وإرسال إشارات مبكرة إلى الدماغ.‏

وأفادت شبكة “نيودلهي التلفزيونية” الهندية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن دراسة منشورة ‏في “المجلة الدولية لفنون الطهي وعلوم الأغذية”، بأن باحثين من معهد الهند للتغذية ‏أكدوا أن الأكل باليدين يُنشط هرمونات الشبع حتى قبل بدء المضغ، وأوضحت ‏الدراسة أن هذه العادة البسيطة قادرة على خفض الارتفاعات المفاجئة لمستوى ‏الجلوكوز بشكل ملحوظ، ولا سيما لدى مرضى السكري من النوع الثاني.‏

وأوضحت الدراسة أن أطراف الأصابع غنية بنهايات عصبية حساسة، تتنبه فور ‏ملامسة الطعام، فترسل إشارات استباقية إلى الدماغ تهيئ الجهاز الهضمي لاستقبال ‏الوجبة، وهكذا يصبح الأكل أبطأ وأكثر وعياً، بعيداً عن السرعة والتشتت اللذين ‏يسببان اضطرابات هضمية وتذبذباً في مستوى السكر بالدم.‏

وتؤكد الأبحاث أن الاستفادة القصوى تكون مع الطعام الصحي الطازج وبكميات ‏معتدلة، مع ضرورة غسل اليدين جيداً، وبذلك يعود الإنسان إلى فطرته البسيطة ‏في الأكل، مستفيداً من تقنية مجانية لا تحتاج سوى إلى يدين نظيفتين.‏