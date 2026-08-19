مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي، مع السفير الأردني بدمشق سفيان القضاة، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد أنس البو.

وذكر الاتحاد عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع ورجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية دور غرف التجارة والقطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية السورية–الأردنية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النشاط التجاري، وتعزيز البيئة الملائمة لتنمية التعاون بين البلدين.

وتربط سوريا والأردن علاقات تجارية واقتصادية، ويشكل تنشيط التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع ورجال الأعمال وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، محاور أساسية لدعم التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة.