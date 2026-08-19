وفد أممي يطلع على الواقع الإنساني والخدمي في بلدة معرة حرمة بريف إدلب

مبادرة “دير النور” تحوّل شوارع الحميدية والشيخ ياسين إلى مساحات أكثر إنارة وأمناً
فيلم Allies in Exile يحمل السينما السورية إلى مهرجان روتردام السينمائي الدولي في هولندا
فرق الهندسة في الجيش السوري تواصل أعمال تأمين المواقع الأثرية في إدلب من الألغام ومخلفات الحرب
صلاة وقداس في كنيسة العزيزية بحلب بمناسبة عيد الفصح المجيد
معرض في مدينة أعزاز بريف حلب يجمع إبداعات المكفوفين ونتاجاتهم تحت إشراف مديرية الرياضة والشباب
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