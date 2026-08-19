زراعة طرطوس تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي دعم المنتجات الريفية وتعزيز حضورها

طرطوس-سانا

بحث مدير زراعة طرطوس، الدكتور محمد أحمد مع مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا كيران لون والوفد المرافق له، آفاق التعاون وأولويات الدعم المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي في محافظة طرطوس وتعزيز قدرته التنافسية.

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن أحمد استعرض أبرز الزراعات التي تتميز بها المحافظة، وسبل تطويرها والارتقاء بها من زراعات تقليدية إلى منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية، بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والمجتمعات الريفية.

كما تناول الاجتماع آليات المزج بين التراث والحداثة مع الحفاظ على هوية المنتجات الزراعية والطابع المحلي لها، إلى جانب دعم المنتجات الريفية وتعزيز حضورها في الأسواق.

وفي ختام اللقاء، قدّم مدير الزراعة لوحة تذكارية للضيف مصنوعة يدوياً من شرانق دودة الحرير، تجسد حرفية المرأة الريفية ومهاراتها، وتعكس دورها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في التنمية الريفية.

وكانت المؤسسة العامة لإكثار البذار بحثت أمس الإثنين مع مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا والوفد المرافق له، سبل تطوير إنتاج البذار المحسن، وتعزيز الدعم الفني والتقني للمؤسسة.