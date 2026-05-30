“مايكروسوفت” و”إنفيديا” تعتزمان الكشف عن أول كمبيوتر شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أظهرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن شركتي “مايكروسوفت” و”إنفيديا” الأمريكيتين تعتزمان الكشف خلال الأيام القليلة القادمة عن أول جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بنظام التشغيل “ويندوز”، ومزود بمعالج رئيسي مطور من قبل “إنفيديا” المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي.

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مصادر مطلعة قولها: “إن الشركتين ستكشفان النقاب عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة خلال معرض كمبيوتكس التجاري في تايوان، ومؤتمر بيلد للمطورين الذي تنظمه مايكروسوفت في سان فرانسيسكو”، مشيرة إلى أن الأجهزة المزمع طرحها والتي تعمل برقائق “إنفيديا” ستشمل علامة “سيرفس” التابعة لـ “مايكروسوفت” بالإضافة إلى أجهزة من شركات أخرى لصناعة الحواسيب بينها شركة “ديل”.

وفي السياق ذاته، ألمحت الحسابات الرسمية لشركات “ويندوز” و”إنفيديا” وشركة تصميم الرقائق “آرم” على منصة “إكس” إلى إعلان مرتقب تحت عنوان “عصر جديد لأجهزة الكمبيوتر”، مصحوباً بإحداثيات غرافيكية تشير إلى العاصمة التايوانية تايبيه.

وتسعى “مايكروسوفت” من خلال هذه الخطوة إلى الانتقال نحو رقائق جديدة تضمن عمراً أطول للبطارية وكفاءة أعلى في الأداء، بهدف تحقيق طفرة في المبيعات ومنافسة الشركات التكنولوجية الكبرى، ولا سيما شركة “أبل” التي حدّثت مؤخراً أجهزة “ماك بوك” الخاصة بها بتزويدها برقائق من سلسلة “إم 5”.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق عن توجه شركة “إنفيديا” لتصميم وحدات معالجة مركزية تعتمد على تقنية “آرم” لتشغيل نظام “ويندوز”، في إطار تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الشخصية.