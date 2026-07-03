العثور على قطعة كهرمان نادرة تزن 1.5 كيلوغرام في كالينينغراد الروسية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة “روستيخ” الروسية المتخصصة في تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة استخراج قطعة كهرمان نادرة تزن 1.5 كيلوغرام في مقاطعة كالينينغراد، تتميز بمزيج فريد من الكهرمان الشفاف اللامع والكهرمان المعتم، ويُقدّر عمرها بنحو 40 مليون عام.

وذكرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية أمس الخميس، نقلاً عن المكتب الإعلامي لمؤسسة “روستيخ”، أن القطعة تشكلت قبل نحو 40 مليون سنة نتيجة تدفق راتنج شجرة صنوبر قديمة إلى تجويف في جذعها، حيث تصلب تدريجياً محافظاً على شكله وبنيته الداخلية، ما أتاح تكوّن قالب طبيعي نادر للخشب القديم داخل الكهرمان.

وأوضح المدير العام لمجمع الكهرمان في كالينينغراد، ميخائيل زاتسيبين، أن قطع الكهرمان التي يتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً تعد نادرة للغاية، مشيراً إلى أن المختصين عثروا خلال عام 2025 على 13 قطعة فريدة، فيما تُعد هذه أول قطعة من هذا النوع يتم اكتشافها خلال الموسم الحالي.

وأضاف زاتسيبين: إن جميع العينات الفريدة تخضع لفحص حكومي دقيق وتُضم غالباً إلى مقتنيات متحف مجمع كالينينغراد للكهرمان حفاظاً عليها بوصفها جزءاً من التراث الوطني، فيما تُطرح بعض القطع النادرة في مزادات علنية، مشيراً إلى أنه تم العثور على أكبر قطعة كهرمان في مقاطعة كالينينغراد عام 2021، حيث بلغ وزنها 2.374 كيلوغرام، وأُطلق عليها اسم “صاحبة الرقم القياسي”.

ومن المقرر أن يُنظم المزاد العلني في كالينينغراد الذي قد تُعرض فيه بعض القطع النادرة من الكهرمان خلال خريف عام 2026.