غوغل تضيف تسجيل الدخول عبر فيديو سيلفي لتعزيز أمان الحسابات واستعادتها

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم أو استعادتها باستخدام مقطع فيديو “سيلفي”، في خطوة تهدف إلى توفير وسيلة إضافية للتحقق من الهوية عند تعذر الوصول إلى الحساب بسبب فقدان الأجهزة أو نسيان كلمات المرور.

وذكرت وكالة رويترز أمس الخميس، أن الميزة الجديدة تعتمد على تسجيل المستخدم مقطع فيديو قصيراً يؤدي خلاله حركات رأس موجهة لالتقاط زوايا متعددة، ليُحفظ التسجيل لاحقاً ويُستخدم للتحقق من الهوية عبر مقارنة مقاطع الفيديو الحية التي يرفعها المستخدم عند محاولة تسجيل الدخول.

وأوضحت غوغل أن استخدام فيديو السيلفي يتم بموافقة المستخدم، مع إمكانية حذفه في أي وقت من إعدادات الحساب، مؤكدةً أن التسجيل سيُستخدم حصراً لأغراض تسجيل الدخول، ما لم يوافق المستخدم على استخدامه في خدمات أخرى.

وأضافت الشركة أنها تعتمد مجموعة من تقنيات الحماية للكشف عن محاولات انتحال الهوية، بما في ذلك مقاطع “التزييف العميق” (Deepfake)، وذلك من خلال مقارنة الفيديو المباشر بالتسجيل المحفوظ، إلى جانب مطالبة المستخدم بأداء حركات محددة للتأكد من أن التسجيل يتم في الوقت الفعلي.

وبدأ طرح الميزة للمستخدمين الراغبين في تفعيلها اعتباراً من الثالث والعشرين من تموز الجاري، لتضاف إلى وسائل استعادة الحساب الأخرى، مثل الأجهزة الموثوقة، وأرقام الهواتف المسجلة، والتحقق بخطوتين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه اعتماد شركات التكنولوجيا على وسائل التحقق البيومترية لتعزيز أمن الحسابات، بالتوازي مع استمرار النقاش حول حماية الخصوصية وآليات التعامل مع البيانات البيومترية للمستخدمين.