اليونيسف: 20 مليون طفل يستخدمون الذكاء الاصطناعي دون مظلة حماية قانونية كافية

1366x768 cmsv2 8d42995b 4d89 5f8e 9ead 839c0c1b9328 9821241 اليونيسف: 20 مليون طفل يستخدمون الذكاء الاصطناعي دون مظلة حماية قانونية كافية

جنيف-سانا

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن نحو 20 مليون طفل حول العالم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل غياب أطر قانونية وتنظيمية كافية تضمن حمايتهم من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا المتسارعة.

وذكر موقع “يورو نيوز” أن اليونيسف أصدرت تحليلاً استناداً إلى بيانات من 10 دول، أظهر أن الأطفال يتبنون تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة تفوق البالغين بثلاث مرات، حيث يستخدمها الملايين منهم في إنجاز المهام التعليمية وطلب المشورة الشخصية.

ووفق التحليل، يلجأ أكثر من مليوني طفل إلى هذه التقنيات للحصول على استشارات في قضايا شخصية، فيما يستخدمها نحو 13 مليون طفل لدعم تعلمهم وإنجاز واجباتهم المدرسية.

وحذّرت اليونيسف من أن هذا الانتشار السريع يسبق الجهود التنظيمية، ما يترك الأطفال عرضة لمخاطر متعددة، مشيرة إلى أن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي ونماذج استخدامها للبيانات لا يراعي خصوصية الأطفال بشكل كافٍ، في حين لا تتوفر لهم القدرة الكافية على الاعتراض أو الحماية.

وأضافت: إن الآثار طويلة الأمد لهذه التقنيات على النمو المعرفي والعاطفي للأطفال لا تزال غير واضحة، محذرة من تنامي مخاطر التلاعب بالصور والمحتوى المضلل، إضافة إلى إساءة استخدام تقنيات “التزييف العميق”.

وأشارت المنظمة إلى أن عدداً من الأطفال أعربوا عن مخاوفهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال أو نشر المعلومات المضللة أو استغلال صورهم ومقاطعهم.

ودعت اليونيسف إلى إدماج حقوق الطفل، ولا سيما الحق في السلامة والخصوصية، في أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن القرارات المتخذة حالياً ستنعكس على أجيال كاملة من حيث الأمان والفرص والرفاه.

يشار إلى أن مدينة جنيف ستستضيف يومي 6 و7 تموز الجاري، برعاية الأمم المتحدة، “الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي” بهدف مناقشة ووضع أطر تنظيمية وقانونية للتقنيات الناشئة وحماية المستخدمين،
ولا سيما الأطفال، تكون ملزمة لشركات التكنولوجيا العملاقة.

علماء يكتشفون خلايا ضوئية جديدة في أسماك أعماق البحار
بابا الفاتيكان يناشد العالم بإنهاء وباء انتشار الأسلحة
اكتشاف نوع جديد من الثعابين في محمية طبيعية جنوب الصين
دراسة تربط استخدام بعض المضادات الحيوية بتغيرات طويلة الأمد في الميكروبيوم المعوي
دراسة: انخفاض درجات الحرارة يُضعف دفاعات الأنف ويعزز نشاط الفيروسات التنفسية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك