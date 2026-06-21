علماء يكتشفون ارتباطاً فطرياً داخل الطحالب في البيئات الصحراوية القاسية

واشنطن-سانا

كشف علماء من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد عن وجود فطريات تعيش داخل أنسجة بعض الطحالب الصحراوية في اكتشاف علمي مفاجئ قد يسهم في إعادة النظر بآليات بقاء الكائنات النباتية في البيئات القاسية، ويقدم مؤشرات جديدة حول تطور النباتات الأولى على سطح الأرض.

وذكر موقع “SciTechDaily” في تقرير نشره أمس السبت أن الدراسة التي نُشرت في مجلة “New Phytologist” العلمية، أظهرت أن طحالب تعيش في صحاري موهافي وسونوران بالولايات المتحدة تحتوي على فطريات داخل خلاياها، في ظاهرة تخالف الاعتقاد العلمي السابق بأن الطحالب لا ترتبط بعلاقات داخلية مع الفطريات كما هو الحال في النباتات البرية.

وأجرى الباحثون تحليلات مخبرية على عينات جُمعت من البيئات الصحراوية، حيث كشفت التحاليل الجينية وجود فطريات تنتمي إلى مجموعات معروفة بعلاقاتها التكافلية مع جذور النباتات، إذ توفر للنباتات العناصر الغذائية مقابل حصولها على السكريات الناتجة عن عملية التمثيل الضوئي.

كما أظهرت الفحوص المجهرية تراكيب فطرية متفرعة داخل أنسجة الطحالب، شبيهة بتلك التي تتشكل داخل جذور النباتات، ما دفع العلماء إلى تسميتها تراكيب “شبيهة بالأربوسكولات”، نظراً لغياب الجذور الحقيقية لدى الطحالب.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تثبت بشكل قاطع وجود علاقة تكافلية كاملة بين الطرفين، لكنها تكشف عن ارتباط بيولوجي غير مسبوق لم يكن معروفاً سابقاً، ما يفتح المجال لمزيد من الدراسات حول طبيعة هذا التفاعل.

ويرى العلماء أن أهمية الاكتشاف تتجاوز الطحالب الصحراوية، إذ قد يسهم في إعادة فهم تطور العلاقات بين النباتات والفطريات، والتي يُعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في انتقال النباتات إلى الحياة على اليابسة قبل نحو 470 مليون سنة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منه في جهود استعادة الأراضي الجافة المتدهورة.