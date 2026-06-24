OpenAI تطلق مبادرة لتعزيز أمن البرمجيات مفتوحة المصدر والحد من الثغرات السيبرانية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «OpenAI» عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم «Patch the Planet»، تهدف إلى دعم مجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر في تعزيز أمنه السيبراني، من خلال اكتشاف الثغرات الأمنية ومعالجتها قبل استغلالها.

وذكر موقع «TechCrunch» المتخصص بأخبار التكنولوجيا في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن المبادرة تُنفذ بالتعاون مع شركة الأمن السيبراني «Trail of Bits»، حيث ستعمل على دعم مطوري المشاريع مفتوحة المصدر في مراجعة الثغرات وتحليلها وتطوير حلول لمعالجتها، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها «OpenAI» لرصد المشكلات البرمجية وتحليلها في مراحل مبكرة.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف العبء المتزايد على مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر، الذين يواجهون تحديات متصاعدة نتيجة ازدياد البلاغات الأمنية ومحدودية الموارد، عبر إنشاء آليات تعاون مشتركة تسهم في رفع كفاءة الاستجابة للتهديدات، وتحسين موثوقية هذه المشاريع على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التهديدات السيبرانية التي تستهدف البرمجيات مفتوحة المصدر، ما يعزز أهمية التعاون بين الشركات التقنية ومجتمع المطورين لتطوير حلول أكثر أماناً واستدامة، تسهم في حماية البنية التحتية الرقمية عالمياً.