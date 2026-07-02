الدفاع التركية: قمة الناتو تبرز مكانة تركيا في منظومة الأمن الدولية

أنقرة-سانا

أعلنت وزارةُ الدفاع التركية اليوم الخميس أن القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي “ناتو” المرتقبة في أنقرة تبرز مجدداً مكانة تركيا في منظومة الأمن الدولية ودورها الإستراتيجي داخل الحلف.



ونقلت وكالةُ الأناضول عن المتحدث باسم الوزارة زكي آق تورك قوله في إحاطة إعلامية عقدها في مقر القيادة العسكرية المشتركة “آي يلدز” في العاصمة أنقرة: إن استضافة تركيا لقمة قادة دول وحكومات الحلف تعكس مكانتها المتنامية داخل الناتو ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.





وأضاف: إن القمة ستشكل منصة مهمة لتأكيد التزام الحلف بالدفاع الجماعي وتعزيز قدرته على التكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة ودعم مفهوم الردع المشترك، إلى جانب رسم توجهاته الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل، إلى جانب حماية الأمن القومي، الإسهام في مهام حفظ السلام والعمليات الدولية وأطر التعاون العسكري المختلفة.



وتوقع أن يسهم “منتدى الصناعات الدفاعية” الذي يعقد على هامش القمة في زيادة الاستثمارات الدفاعية وتعزيز التعاون الدفاعي عبر الأطلسي وتقوية القدرات الدفاعية والردعية لدول الحلف.



وعن التطورات في الشرق الأوسط، أكد آق تورك أن إسرائيل تمثل أكبر عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، موضحاً أنها تواصل هجماتها رغم التفاهم المبرم مع لبنان، كما تنفذ اعتداءات في محافظتي القنيطرة ودرعا السوريتين متجاهلة سيادة سوريا وسلامة أرواح وممتلكات شعبها.



وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً وأن يترجم ذلك إلى خطوات ملموسة لوضع حد للسياسات الإسرائيلية التوسعية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.



وتُعقد أعمال القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي “ناتو” الأسبوع المقبل في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 تموز الجاري.

