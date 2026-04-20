باحثون كنديون يطوّرون مركباً دوائياً يحمي القلب ويعزز فعالية علاج السرطان

أوتاوا-سانا

توصل باحثون كنديون إلى تطوير مركب دوائي جديد يسهم في حماية القلب من الأضرار الناتجة عن العلاج الكيميائي، وفي الوقت نفسه يعزز قدرة العلاجات المضادة للسرطان على استهداف الأورام، والحد من انتشارها.

وحسب تقرير نشره موقع Medical Xpress، قاد الباحث غوبيناث سوتيندرا فريقاً علمياً في جامعة ألبرتا الكندية، حيث نجحوا في تطوير مركب يحمل اسم ZIM، أظهر نتائج واعدة في حماية القلب وتحسين فعالية علاج السرطان، وفق ما نُشر في مجلة Science Translational Medicine العلمية.

وأظهرت التجارب المخبرية التي أُجريت على فئران مصابة بسرطاني الرئة والجلد أن المركب أسهم في الوقاية من فشل عضلة القلب، بالتوازي مع تقليص حجم الأورام والحد من انتشارها، مع تسجيل حالات تعافٍ كامل لدى بعض النماذج الحيوانية.

وأوضح الباحثون أن آلية عمل الدواء تعتمد على تعطيل بروتين يُدعى ZNF281، والذي يؤدي دوراً مزدوجاً يتمثل في التسبب بإجهاد القلب خلال العلاج الكيميائي، وفي الوقت نفسه تعزيز نمو الخلايا السرطانية في البيئات منخفضة الأوكسجين.

ويعمل البروتين على تنشيط تأثيرات ضارة على عضلة القلب أثناء العلاج، ما يضعف وظائفها الحيوية، بينما يسهم في دعم قدرة الأورام على الاستمرار والنمو، الأمر الذي استهدفه المركب الجديد بشكل مباشر.

ويواصل الفريق البحثي حالياً إجراء اختبارات إضافية على نماذج حيوانية مختلفة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر، بهدف تقييم فعالية الدواء وسلامته بشكل أوسع.