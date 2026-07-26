وزير الزراعة ومحافظ حمص يبحثان تطوير القطاع الزراعي

دمشق-سانا‏

تركز اجتماع وزير الزراعة باسل السويدان ومحافظ حمص مرهف النعسان ‌‏على واقع القطاع الزراعي في المحافظة، والفرص الاستثمارية المتاحة، ‌‏وآليات تعزيز التعاون المشترك للنهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية.‏

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وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الوزير السويدان ‌‏‌‏تحدث خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق عن أهمية محافظة حمص لما ‏تتمتع به من موقع استراتيجي، ومساحة واسعة، وتنوع إنتاجي واستثماري، ‏إضافة إلى توافر ‏الموارد المائية.‏

وأكد الوزير ضرورة تنظيم العمل الزراعي في المحافظة وتقييم الأراضي ‌‏وتوزيع الاستثمارات بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة، إلى جانب تقديم ‌‏التسهيلات اللازمة لاستثمار أملاك الدولة والاستزراع السمكي في البحيرات ‌‏والسدود.‏

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وبين وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على إعداد تشريع جديد ينظم عمل ‌‏المشاتل واستثمارها وإدارتها، بما يضمن الاستفادة المثلى منها في إنتاج ‌‏الغراس المثمرة والحراجية، مع الحفاظ على خصوصية مشاتل الأمهات ‌‏والأصول، مؤكداً أهمية مراكز تجميع وفرز وتوضيب المنتجات ‏الزراعية ‏المخصصة للتصدير في محافظة حمص.‏

احتياجات المحافظة وفرص الاستثمار

من جانبه، استعرض المحافظ مرهف النعسان أبرز احتياجات المحافظة ‌‏الزراعية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ مشروع إيصال مياه نهر ‌‏الفرات إلى منطقة حسياء لإحياء المنطقة الشرقية، والتوسع في زراعة ‌‏النخيل في واحة تدمر، والاستفادة من أملاك الدولة ومعالجة التحديات ‌‏المتعلقة باستثمارها.‏

وأعلن النعسان أن محافظة حمص ستنظم الشهر المقبل ملتقى لرجال الأعمال ‌‏بمشاركة مستثمرين من داخل سوريا وخارجها، بهدف استعراض أبرز ‌‏الفرص الاستثمارية المتاحة، والتسهيلات والإعفاءات المقدمة للمستثمرين.‏

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وتسعى وزارة الزراعة إلى تطوير الاستثمار الزراعي وتعزيز الإنتاج في ‌‏محافظة حمص، لكونها من أهم المحافظات الزراعية في سوريا، وذلك من ‌‏خلال تحديث التشريعات وتوسيع مشاريع الإنتاج والتصدير.‏

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