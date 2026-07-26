وزير الزراعة ومحافظ حمص يبحثان تطوير القطاع الزراعي

دمشق-سانا
تركز اجتماع وزير الزراعة باسل السويدان ومحافظ حمص مرهف النعسان على واقع القطاع الزراعي في المحافظة، والفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات تعزيز التعاون المشترك للنهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية.
وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الوزير السويدان تحدث خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق عن أهمية محافظة حمص لما تتمتع به من موقع استراتيجي، ومساحة واسعة، وتنوع إنتاجي واستثماري، إضافة إلى توافر الموارد المائية.
وأكد الوزير ضرورة تنظيم العمل الزراعي في المحافظة وتقييم الأراضي وتوزيع الاستثمارات بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لاستثمار أملاك الدولة والاستزراع السمكي في البحيرات والسدود.
وبين وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على إعداد تشريع جديد ينظم عمل المشاتل واستثمارها وإدارتها، بما يضمن الاستفادة المثلى منها في إنتاج الغراس المثمرة والحراجية، مع الحفاظ على خصوصية مشاتل الأمهات والأصول، مؤكداً أهمية مراكز تجميع وفرز وتوضيب المنتجات الزراعية المخصصة للتصدير في محافظة حمص.
احتياجات المحافظة وفرص الاستثمار
من جانبه، استعرض المحافظ مرهف النعسان أبرز احتياجات المحافظة الزراعية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ مشروع إيصال مياه نهر الفرات إلى منطقة حسياء لإحياء المنطقة الشرقية، والتوسع في زراعة النخيل في واحة تدمر، والاستفادة من أملاك الدولة ومعالجة التحديات المتعلقة باستثمارها.
وأعلن النعسان أن محافظة حمص ستنظم الشهر المقبل ملتقى لرجال الأعمال بمشاركة مستثمرين من داخل سوريا وخارجها، بهدف استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، والتسهيلات والإعفاءات المقدمة للمستثمرين.
وتسعى وزارة الزراعة إلى تطوير الاستثمار الزراعي وتعزيز الإنتاج في محافظة حمص، لكونها من أهم المحافظات الزراعية في سوريا، وذلك من خلال تحديث التشريعات وتوسيع مشاريع الإنتاج والتصدير.