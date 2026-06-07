أوبن إيه آي تعيد هيكلة “تشات جي بي تي” نحو منصة رقمية شاملة تضم أدوات برمجة وخدمات متكاملة

واشنطن-سانا

تعتزم شركة “أوبن إيه آي” تنفيذ إعادة هيكلة واسعة لتطبيق “تشات جي بي تي”، بهدف تحويله من مساعد ذكي تقليدي إلى منصة رقمية شاملة متعددة الخدمات، تتضمن أدوات برمجة متقدمة وميزات ذكاء اصطناعي موسعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتوسيع حضور الشركة في سوق التطبيقات قبل أي طرح محتمل للاكتتاب العام.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” في تقرير حديث، أن خطة التحديث تشمل إعادة تصميم شاملة لواجهة التطبيق، بحيث تصبح أكثر توجيهاً للمستخدم نحو أدوات الإنتاج المختلفة، مثل البرمجة وتوليد الصور والخدمات المتكاملة، إلى جانب دمج تطبيقات وشراكات خارجية مثل “كانفا” و”بوكينغ دوت كوم” ضمن بيئة الاستخدام داخل التطبيق.

وتعتزم الشركة منح أولوية أكبر لأداة البرمجة “كودكس”، مع العمل على توسيع دورها وإدماجها بشكل أعمق داخل “تشات جي بي تي”، عبر تحديثات تدريجية تشمل تحسين تجربة البرمجة على الهواتف المحمولة والمنصات الإلكترونية.

كما تتضمن الخطة إدخال تجربة استخدام موجهة تعتمد على اقتراحات ذكية تظهر للمستخدم أثناء التفاعل، بهدف دفعه نحو استخدام أدوات محددة مثل كتابة الأكواد، وإنشاء المحتوى المرئي، وحجز الخدمات عبر الشركاء المدمجين، بما يجعل التطبيق أقرب إلى منصة أعمال رقمية متكاملة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تموضع الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة مع شركات تقنية كبرى، وسط تقارير عن استعدادات أولية لطرح عام محتمل دون تحديد موعد نهائي لذلك.