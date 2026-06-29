اكتشاف جيولوجي فريد لحفرة زرقاء عمرها آلاف السنين جنوب الصين

بكين-سانا

كشف باحثون صينيون، ضمن مسح علمي حديث، عن أول حفرة زرقاء معروفة داخل الشعاب المرجانية في منطقة هوانغيان داو ببحر الصين الجنوبي، في اكتشاف يُتوقع أن يسهم في تعزيز الدراسات البيئية والجيولوجية المتعلقة بالنظم البحرية.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء شينخوا أول أمس، أوضح فريق البحث أن عمر الحفرة يُقدَّر بما لا يقل عن 3200 عام، وتمتاز ببنية قمعية فريدة، إضافة إلى احتوائها على تنوع غني من الكائنات البحرية داخلها وفي محيطها.

وبيّن الباحثون أن هذا الاكتشاف يمثل موقعاً علمياً مهماً لدراسة تطور النظم البيئية للشعاب المرجانية والتكوينات الجيولوجية النادرة، بما يسهم في دعم جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي في بحر الصين الجنوبي.

وأشاروا إلى أن البيانات المستخلصة من الموقع ستوفر معطيات جديدة حول تطور البيئات البحرية والشعاب المرجانية، ما يعزز فهم التغيرات البيئية عبر آلاف السنين.

يذكر أنه شارك في أعمال المسح باحثون من جامعة قوانغشي، بالتعاون مع معهد جنوب الصين لعلوم البيئة، وعدد من المؤسسات البحثية المتخصصة.