غوغل تطلق ميزة تثبيت علامات التبويب في “كروم” لأندرويد

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق ميزة “Pin Tab” لتثبيت علامات التبويب في متصفح «غوغل كروم» على أجهزة أندرويد، بعد أن كانت متاحة في إصدارات سطح المكتب لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تجربة التصفح على الهواتف الذكية.

وذكر موقع Gadgets360 المتخصص بالأخبار التقنية، أن الميزة أصبحت متوفرة ضمن التحديث الأخير للمتصفح بالإصدار 144.0.7559.132، حيث تتيح للمستخدم تثبيت الصفحات المهمة، لتبقى ظاهرة في مقدمة علامات التبويب، حتى بعد إغلاق التطبيق وإعادة فتحه، وذلك عبر الضغط المطول على علامة التبويب، واختيار خيار “تثبيت علامة التبويب” من القائمة المنبثقة.

وأشارت تقارير تقنية إلى أن المتصفح سيعمل على تبديل وكيل المستخدم تلقائياً، لتحميل نسخ سطح المكتب من المواقع عند تفعيل وضع العرض على شاشة ثانية، في آلية مشابهة لميزة Samsung DeX، بما يسهم في توسيع نطاق استخدام الهواتف الذكية في بيئات العمل، وتعزيز الإنتاجية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه غوغل لتقريب تجربة التصفح على الهواتف من نظيرتها على أجهزة سطح المكتب، ولا سيما مع تطوير وضع سطح المكتب الجديد في أندرويد، المتوقع طرحه ضمن تحديثات منصة أندرويد 16، والذي يتيح واجهة متعددة النوافذ عند توصيل الهاتف بشاشة خارجية.