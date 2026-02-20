«ميتا» تفصل «Quest» عن «Horizon Worlds» ضمن إعادة هيكلة مشاريع الميتافيرس

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «ميتا» فصل منصة الواقع الافتراضي «Quest» عن عالمها الافتراضي «Horizon Worlds»، في خطوة تمثل تحولاً عن رؤيتها السابقة القائمة على إنشاء فضاء افتراضي موحد للتفاعل عبر الإنترنت.

وذكرت الشركة، في تدوينة نُشرت عبر موقعها الرسمي نقلاً عن سامانثا رايان نائبة رئيس قسم المحتوى في مختبرات الواقع الافتراضي، أن المنصتين ستعملان بشكل منفصل بما يتيح لكل منهما مساحة أكبر للنمو المستقل وتحديد أولوياتهما بشكل أوضح.

وبموجب التغيير الجديد، ستواصل «ميتا» دعم منظومة مطوري تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي عبر «Quest»، فيما سيتجه تركيز «Horizon Worlds» بشكل أساسي نحو الأجهزة المحمولة والويب، في مسعى لتوسيع قاعدة المستخدمين وجعل التجربة أقرب إلى منصات الألعاب الاجتماعية.

وأكدت «ميتا» استمرارها في دعم مطوري الطرف الثالث عبر أدوات جديدة لتحقيق الدخل وتحسين آليات اكتشاف المحتوى داخل متجر «Quest».

ويأتي القرار في إطار إعادة هيكلة أوسع داخل قسم «Reality Labs» المسؤول عن مشاريع الميتافيرس، في ظل خسائر مالية كبيرة، مع توجه الشركة نحو تكثيف استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.