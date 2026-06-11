آبل تستغني عن ميزة “Walkie-Talkie” في ساعة Apple Watch

واشنطن-سانا

كشفت النسخة التجريبية من نظام التشغيل watchOS 27 عن تغيير جديد في ساعة Apple Watch، يتمثل في اختفاء تطبيق Walkie-Talkie، إحدى الميزات التفاعلية التي عُرفت بها الساعة خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لما نقل موقع MacRumors التقني اليوم الخميس، لم يعد التطبيق يظهر ضمن قائمة التطبيقات أو في مركز التحكم في النظام الجديد، ما يشير إلى احتمال كبير لاستبعاده بشكل نهائي من الإصدار المرتقب إطلاقه خلال الخريف المقبل بالتزامن مع نظام iOS 27.

وظهرت ميزة Walkie-Talkie لأول مرة عام 2018 مع نظام watchOS 5، وقدمت للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية فورية بنمط “اضغط للتحدث” عبر شبكة الإنترنت باستخدام خدمة FaceTime، ما أتاح التواصل السريع بين مستخدمي الساعة دون الحاجة إلى الهاتف.

ورغم الطابع العملي والترفيهي للميزة عند إطلاقها، إلا أنها لم تشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، كما لم تحظَ بإقبال واسع من المستخدمين، وفق ما أشار إليه مراقبون تقنيون.

ويرى متابعون أن تراجع الاهتمام بالتطبيق وضعف تحديثه قد يكونا من أبرز أسباب الاستغناء عنه، في ظل توفر بدائل أكثر انتشاراً مثل الرسائل الصوتية عبر iMessage والمكالمات المباشرة من الساعة أو الهاتف.

ومع غياب الإعلان الرسمي من شركة “آبل” حتى الآن، يترقب المستخدمون ما إذا كان التطبيق سيختفي بشكل نهائي مع الإصدار النهائي للنظام، ليطوي بذلك مسار ميزة استمرت لأكثر من سبع سنوات ضمن منظومة Apple Watch.