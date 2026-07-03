غذاؤك اليومي قد يحمي قلبك.. دراسة تكشف فوائد الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بمركبات الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة طبيعية موجودة في الفواكه والخضراوات ذات الألوان الأحمر والأزرق والبنفسجي، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وظائفها.

وبحسب ما نقل موقع EatingWell الأمريكي المتخصص في التغذية الصحية أمس الخميس عن دراسة منشورة في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition، فقد توصل فريق بحثي بقيادة الباحثة البريطانية أيدين كاسيدي من جامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة إلى أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالأنثوسيانين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 26 بالمئة، إلى جانب تحسن ملحوظ في صحة الأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن مركبات الأنثوسيانين تمنح العديد من الفواكه والخضراوات ألوانها المميزة، كما تسهم في الحد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم، لافتين إلى أن تناول نحو 50 ميليغراماً يومياً منها قد يوفر فوائد صحية ملموسة.

وتشمل أبرز مصادر هذه المركبات التوت الأزرق، والعنب الأحمر والبنفسجي، والكرز، والبرقوق، والكرنب الأحمر، والباذنجان، والكشمش الأسود، والتوت الأسود، وهي أطعمة يُنصح بإدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

وتؤكد الدراسة أهمية تبني نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي، بما يسهم في تعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة.

وتعزز هذه النتائج أهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات، ضمن نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم، بما يسهم في دعم صحة القلب والحد من مخاطر الأمراض المزمنة على المدى الطويل.