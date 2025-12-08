آبل تطلق ميزة صيانة ذاتية تعزز موثوقية نظام macOS 26

واشنطن-سانا

أدخلت شركة آبل ميزة جديدة إلى نظام التشغيل macOS 26 تهدف إلى تعزيز موثوقية النظام وقدرته على معالجة الأعطال البرمجية دون تدخل المستخدم، وذلك من خلال إضافة مساعد ذكي مدمج قادر على تشخيص الأخطاء وإصلاحها تلقائياً، وفق ما أفاد به موقع 9to5mac المختص بالشؤون التقنية.

ويُعرف نظام macOS باستقراره العالي، إلا أن بعض الأجهزة قد تواجه أحياناً تعذّر الإقلاع بعد محاولة تحديث فاشلة أو خلل في ملفات النظام، ومع الإصدار الجديد، أطلقت آبل أداة Recovery Assistant التي تعمل تلقائياً عند فشل الجهاز في بدء التشغيل، حيث تقوم بتحليل المشكلة والبحث عن الأعطال البرمجية الشائعة التي قد تؤثر في الإقلاع.

ووفقاً للموقع، يتصل المساعد الذكي بخوادم آبل للحصول على أحدث بيانات الاسترداد، ثم يتحقق من سلامة النظام ويحاول إصلاح الخلل تلقائياً دون حاجة المستخدم لاتخاذ خطوات تقنية معقدة، وبعد انتهاء العملية، يُعاد تشغيل الجهاز أو تُعرض على المستخدم خطوات واضحة لما يجب القيام به لاحقاً.

يشار إلى أن هذه الخطوة تُعد تقدماً مهماً نحو أنظمة قادرة على صيانة نفسها، ما يقلل الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة عند حدوث أعطال برمجية.