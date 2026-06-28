مزاد في لندن يحقق أعلى مبيعات في تاريخ سوذبيز للفن الحديث والمعاصر

لندن-سانا

حققت دار سوذبيز رقماً قياسياً في مبيعات الفن الحديث والمعاصر في لندن، بعدما بلغت حصيلة مزاد نظمته مؤخراً 393.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 520.7 مليون دولار)، مسجلةً أعلى إيرادات تحققها الدار في هذا النوع من المزادات بالعاصمة البريطانية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته أول أمس، أن المزاد شهد بيع أعمال فنية بارزة من مجموعة الملياردير جو لويس، إلى جانب مقتنيات لفنانين عالميين، وسط إقبال كبير من المشترين، إذ بيعت معظم القطع بأسعار تجاوزت التقديرات الأولية.

وتصدرت لوحة «جالسة مع قلادة» للفنان الإيطالي أميديو موديلياني قائمة المبيعات بعدما بيعت مقابل 48.2 مليون جنيه إسترليني، تلتها لوحة “زنابق الماء” للفنان الفرنسي كلود مونيه التي حققت 40.8 مليون جنيه إسترليني، فيما سجلت أعمال لكل من غوستاف كليمت ورينيه ماغريت وإدغار ديغا أسعاراً مرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن النتائج القياسية للمزاد تعزز مكانة لندن في سوق المزادات العالمية، لافتاً إلى أن طرح أعمال فنية نادرة واستثنائية أسهم في استقطاب اهتمام واسع من جامعي الأعمال الفنية والمستثمرين.

ويعكس المزاد استمرار الطلب العالمي على الأعمال الفنية النادرة رغم التحديات التي واجهها سوق الفن خلال السنوات الأخيرة، كما يؤكد مكانة لندن كمركز رئيسي للمزادات الدولية.